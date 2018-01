Diplomatie cu manusi: Ce a facut ministrul german de Externe pentru a "vindeca" relatia cu Turcia

Ziare.

com

Efortul sau pare sa fi dat roade, intrucat ministrul turc a afirmat in mod repetat ca guvernul sau este interesat de un "nou inceput" in relatia cu Berlinul si ca spera sa poata fi puse "in paranteza" diferentele de opinie pentru a intari aceasta relatie, in anumite domenii.Unul din domeniile in care Cavusoglu a spus ca ar dori sa se avanseze este extinderea uniunii vamale intre Uniunea Europeana si Turcia. Gabriel a asigurat ca intentioneaza sa recomande reactivarea unei comisii economice a ministerelor economiei din cele doua tari.Dar, desi s-a straduit sa fie amabil cu oaspetele sau turc, seful diplomatiei germane a tinut sa sublinieze ca raman aspecte in legatura cu care Germania nu este dispusa la compromis. Astfel, el a salutat ajutorul acordat de Turcia refugiatilor sirieni, dar a insistat ca reluarea vanzarilor de arme germane catre Turcia va depinde in primul rand de gasirea unei solutii in cazul jurnalistului german Deniz Yucel, aflat in arest in Turcia de peste 10 luni, fara a fi judecat.Sigmar Gabriel a confirmat presei ca a discutat cazul lui Yucel cu omologul sau turc in cadrul unei intalniri private la el acasa.Relatiile dintre Germania si Turcia s-au deteriorat dupa lovitura de stat esuata din 2016 impotriva presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta a acuzat Germania ca ofera gazduire unor sustinatori ai lui Fethullah Gulen, predicator exilat in SUA pe care il acuza ca a pus la cale puciul. Autoritatile turce au retinut mai multi cetateni germani sub acuzatii legate de terorism si au acuzat o serie de politicieni germani ca se comporta ca niste nazisti dupa ce unor ministri turci li s-a interzis sa participe la mitinguri in Germania.Un grup de demonstranti au protestat la Goslar impotriva vizitei lui Cavusoglu, cerand eliberarea tuturor detinutilor politici, in timp ce un alt grup de persoane cu origini turce au salutat venirea sa.In pofida disputelor diplomatice, ambele tari "sunt gata sa-si normalizeze relatiile", a declarat Cavusoglu intr-un interviu acordat dpa inaintea vizitei.AGERPRES/ (AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Ada Vilceanu)