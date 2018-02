Doi romani au taiat o capra gestanta pe care o furasera de la Zoo Berlin

Ziare.

Animalul trebuia sa nasca peste trei saptamani.Politistii au gasit asupra unuia dintre cei doi barbati un cutit pe care erau urme de sange, informeaza Deutsche Welle Nu departe de gardul gradinii zoologice, politistii au descoperit si un rucsac in care se afla si o pereche de manusi, tot pline de sange, precum si membrele taiate ale unui alt animal.Politia berlineza nu este sigura daca incidentul de duminica are legatura cu un eveniment asemanator care s-a intamplat in urma cu trei saptamani, cand o oaie gestanta, numita Rose, a fost gasita taiata si aruncata in tufisurile de langa gardul gradinii zoologice.Atunci, ingrijitorii gradinii zoologice au descoperit ca hotii au incercat sa fure si o doua oaie, numita Emma, nu doar pe Rose. Hotii au incercat sa arunce cele doua oi peste gardul inalt de 2,3 metri, Emma alegandu-se cu picioarele rupte, iar Rose cu mai multe taieturi pe corp.C.S.R.