Dorel de Germania: Un muncitor a taiat un fir si a lasat fara curent si telefon zeci de mii de case si scoli din Berlin

Oficialitatile municipale au declarat ca un muncitor care lucra la renovarea unui pod a sectionat accidental o legatura electrica vitala marti in jurul orei locale 14:00, intrerupand alimentarea cartierului Koepenick din estul Berlinului, relateaza dpa.Au fost afectate peste 30.000 de locuinte si 2.000 de companii. Scolile si gradinitele din zona respectiva urmau sa ramana inchise miercuri. Pentru un spital a fost instalata o sursa suplimentara de alimentare independenta, iar unii pacienti au fost transferati. Multe cladiri au nevoie de electricitate pentru incalzire, desi vremea a fost saptamana aceasta relativ calda pentru februarie.Pe langa aceste probleme, in cartier nu functionau nici telefoanele fixe, nici cele mobile.Politia a desfasurat efective suplimentare pe strazile ramase in intuneric, pentru a pastra ordinea. O parte din semafoare erau stinse, iar circulatia tramvaielor a fost intrerupta.Un reprezentant al firmei Vatenfall a declarat, in timp ce se lucra pentru remedierea avariei, ca "este o munca dificila, care pur si simplu va dura ceva timp. De aceea pana dureaza semnificativ mai mult decat intreruperile anterioare ale alimentarii cu energie".Se estimeaza ca abia miercuri, la ora locala 15:00, zonele afectate vor avea din nou curent. Folosirea energiei electrice pentru incalzire va fi posibila insa doar in 5000 de resedinte.