Doua avioane multirol Eurofighter s-au ciocnit in zbor in nord-estul Germaniei

Ziare.

com

Fortele aeriene germane au transmis ca ambii piloti au suprvietuit, catapultandu-se inainte de coliziune, informeaza postul Deutsche Welle.Ministerul de Interne al landului Mecklenburg-Vorpommern a confirmat prabusirea celor doua avioane militare.Potrivit postului local de radio Ostseewelle, incidentul aviatic s-a produs in jurul orei locale 14:00 (ora Romaniei, 15:00) in apropiere de la lacul Mueritz, la aproximativ 120 de kilometri nord de Berlin.Potrivit Ministerului Apararii de la Berlin, citat de postul RT, un avion s-a prabusit intr-o zona impadurita in apropiere de satul Jabel, in timp ce al doilea s-a prabusit la aproximativ 10 kilometri departare, la sud de satul Nossentiner Huette.Cotidianul local SVZ a relatat ca resturi ale unui avion au cazut intr-o zona rezidentiala, dar momentan nu au fost semnalate victime la sol.Cele doua aeronave faceau parte din escadrila 73 'Steinhoff' de la baza aeriana Laage de la langa Rostock. Aeronavele participau la un exercitiu de antrenament in momentul producerii incidentului.