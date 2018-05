Doua trenuri s-au ciocnit in Germania: Doi oameni au murit si 14 sunt raniti

Ziare.

Compania feroviara a comunicat ca incidentul a avut loc luni seara, in jurul orei locale 21.20 (ora Romaniei, 22.20), in apropierea garii Aichach, pe linia de cale ferata intre Ingolstadt si Augsburg.Deutsche Bahn si cotidianul Sueddeutsche Zeitung au transmis ca doua persoane au decedat, iar alte cateva sunt ranite.In urma accidentului a murit mecanicul unuia dintre trenuri si un pasager.Alte paisprezece persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava, a declarat un oficial german, citat de agentia de stiri Dpa.Pana in acest moment nu se cunoaste cauza accidentului, insa autoritatile au demarat o ancheta.