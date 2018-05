Ducele de Wurttemberg a murit dupa ce a intrat cu masina lui Porsche intr-un tractor

Ziare.

Pe 9 mai, ducele se afla la volanul automobilului sau Porsche , cand a intrat in coliziune cu un tractor, pe un drum de tara din zona Baden-Wurttemberg, in sud-vestul Germaniei.Soferul tractorului si cei doi pasageri ai sai au fost transportati la spital cu rani usoare, potrivit publicatiei Schwabische Zeitung, insa ducele a murit pe loc.Ducele avea legaturi familiale cu Casa regala britanica, printr-un stramos comun, Frederick al II-lea Eugen, duce de Wurttemberg.Frederick al II-lea Eugen a fost stramos comun al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii si al tatalui lui Friedrich, Carl, actualul sef al Casei de Wurttemberg.Ducele Friedrich de Wurttemberg era casatorit cu ducesa Marie de Wurttemberg - nascuta printesa de Wied. Cei doi au avut trei copii, ducele Wilhelm (23 de ani), ducesa Marie-Amelie (22 de ani), si ducesa Sophie-Dorothee (20 de ani).Ducele activa in mai multe institutii sociale si culturale din statul Baden-Wurttemberg.Fiul ducelui ii succede acestuia ca mostenitor al functiei de sef al Casei de Wurttemberg.Toate monarhiile Germaniei au fost abolite dupa incheierea Primului Razboi Mondial, dar familiile regale si-au pastrat titlurile si unele proprietati.