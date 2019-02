Dupa 11 luni de intrerupere, Londra si Moscova au reluat dialogul la nivel inalt

Ziare.

Secretarul de stat britanic pentru Europa, Alan Duncan, si ministrul adjunct de Externe rus Vladimir Titov au avut o intrevedere in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, a anuntat Ministerul de Externe britanic intr-un comunicat.Acesta a confirmat ca este vorba despre prima intalnire la nivel guvernamental intre britanici si rusi dupa 11 luni.In cursul intalnirii, Alan Duncan a subliniat ca divergentele dintre Marea Britanie si Rusia sunt "profunde" si i-a cerut Moscovei sa "aleaga o cale diferita" si sa actioneze in calitate de "partener responsabil".El a "reiterat pozitia ferma a Regatului Unit si a aliatilor sai fata de utilizarea iresponsabila de catre Rusia a armelor chimice la Salisbury".La 4 martie 2018, fostul spion rus Serghei Skripal, stabilit la Salisbury, in sud-vestul Angliei, si fiica sa Iulia, au fost vizati de o tentativa de otravire cu Noviciok, un agent chimic de conceptie sovietica. Ei s-au insanatosit dupa ce au ramas spitalizati mai multe saptamani in stare critica.Londra a acuzat Rusia ca este responsabila de aceasta tentativa de otravire si a anuntat ca represalii inghetarea relatiilor bilaterale si expulzarea a 23 de diplomati rusi de pe teritoriul britanic.In 14 martie anul trecut, premierul britanic Theresa May a anuntat suspendarea "tuturor contactelor bilaterale la nivel inalt" cu Rusia.La randul sau, Kremlinul a dispus expulzarea unor diplomati britanici si incetarea activitatilor Consiliului Britanic pe teritoriul rus.