Germania a relaxat masurile impotriva coronavirusului, iar epidemia pare sa se agraveze

Valoarea numerica respectiva arata cator persoane le transmite virusul, in medie, fiecare individ infectat. Virusologii au insistat permanent asupra importantei ca rata sa fie subunitara. Este pentru prima oara cand a fost atins pragul dupa 15 aprilie, cand rata a scazut la un minim de 0,7, dupa care a inceput din nou sa creasca.Daca tendinta se confirma, eforturile autoritatilor de revenire treptata la normal ar putea fi ingreunate, in timp ce populatia este tot mai nerabdatoare, informeaza AFP.Cabinetul federal de la Berlin si guvernele landurilor, carora le revin deciziile finale in materie de sanatate, urmeaza sa discute urmatoarele etape de ridicare a restrictiilor joi si sa ia decizii in 6 mai.Cresterea ratei de infectare pare sa confirme temerile cancelarului Angela Merkel, care sustine o linie mai dura si a avertizat de mai multe ori asupra tendintei opiniei publice si a unor responsabili politici de a sari peste etape. Recent, ea a aratat ca sistemul de sanatate ar putea ajunge la limita capacitatii - ca numar de paturi in spitale - pana in octombrie, la o valoare de 1,1, pana in iulie la 1,2 si pana in iunie la 1,3.In Germania se inregistrasera marti 156.337 de cazuri si 5.913 decese dupa contaminarea cu coronavirus. Relaxarea restrictiilor care ar trebui sa limiteze epidemia a inceput in 20 aprilie, una din cele mai importante masuri fiind redeschiderea scolilor, a liceelor si a unor magazine.