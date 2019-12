Economia Germaniei: Asteptari modeste pentru 2020

Asteptari diferite

Riscuri complexe pentru conjunctura economica

Cu putin inaintea finalului de an, Institutul pentru Economia Germana (IW) efectueaza in mod traditional un sondaj de opinie in randul a 48 de asociatii economice germane din diverse branse, pe care le intreaba cu privire la asteptarile lor pentru anul ce vine. Ce fel de evolutii se intrevad in domenii-cheie precum productia, investitiile si angajarea fortei de munca? De data aceasta, a rezultat o imagine extrem de amestecata. Cresterea economica ce dureaza deja de aproximativ 10 ani, o perioada foarte indelungata, bate pasul pe loc. Pare sa se schimbe foaia."Petrecerea s-a cam terminat, perioada de crestere a ajuns la final; a fost o perioada de avant economic foarte lunga, foarte stabila, continua si constanta, in care foarte multa lume a fost angajata", spune directorul IW Michael Huther, in dialog cu DW. De la inceputul lui 2018, conjunctura economica ar fi trecut intr-o faza cu crestere mai moderata. In anumite sectoare economice, industria a cazut chiar in ultimele trimestre intr-o recesiune clara.Sunt evolutii justificate si de faptul ca situatia in anumite domenii, precum industria auto, s-a normalizat din nou, dupa o perioada extrem de benefica. In plus, riscuri geopolitice, precum si fenomene ca digitalizarea si problemele climatice au contribuit la sporirea neincrederii, atat in randul companiilor, cat si al consumatorilor.Sondajul IW reflecta asteptarile diferite ale branselor importante din economia Germaniei. Sectoare industriale precum constructia de masini, industria chimica, metalurgia, industria auto si electrotehnica sunt marcate deja de regrese. In randul managerilor din aceste sectoare domneste mai degraba o atitudine retinuta. Se poate spune acelasi lucru despre branse afectate structural de modificarile din politica energetica si de renuntarea la exploatarile de carbune. Este vorba aici de intregul sector energetic, de minerit si de procesarea resurselor minerale.Asteptari modeste se inregistreaza si la banci si in sistemul financiar, afectate de politica dobanzilor scazute si de reglementarile la nivel central. Exceptii in sectorul financiar ar fi bransa de leasing si cea de management a averilor, unde se inregistreaza din nou evolutii bune, dupa mai multi ani de performante slabe.In contrast, optimismul caracterizeaza sectorul constructiilor si pe cel mestesugaresc, unde se asteapta si in 2020 cresteri de 6%, dupa avansuri de opt procente in 2019.Daca aceste asteptari se vor indeplini, depinde si de evolutia conjuncturala in ansamblu. Care este afectata de riscuri complexe, potrivit directorului IW, Huther: "Chiar daca se va rezolva conflictul comercial dintre SUA si China, ceea ce se pare ca ar fi posibil, situatia economiei mondiale va ramane una incomoda." In disputele dintre mari puteri precum SUA, Rusia si China, Europa s-ar afla mai mereu prinsa la mijloc.Aceste conflicte au ca efect si slabirea rolului globalizarii ca motor de crestere pentru economia germana. "Nu ne mai putem baza, ca in deceniile trecute, pe stimulii puternici pe care i-am primit mereu din afara, prin exporturi. Acum trebuie sa ne straduim mai mult la noi acasa", crede Huther.Evolutia economiei germane prin impulsuri interne ar fi insa limitata de incapacitatea politicii germane de a crea conditii-cadru sustenabile adaptate provocarilor actuale: "Imbatranirea populatiei, digitalizarea, neutralitatea emisiilor de CO2 ca raspuns la modificarile climatice", enumera Huther. "Suprasolicitam economia noastra prin acest buchet intreg de provocari structurale; avem totusi o economie capabila, altfel ea nu ar fi fost in stare sa creeze atat de multe locuri de munca competitive", sustine economistul.Prognoza economica a lui Huther este de asemenea modesta. "In 2019 am avut o crestere medie anuala de 0,5%, pentru anul viitor ne astepam la 0,9 procente. Daca tinem seama de efectul zilelor libere, mai raman 0,7%, ceea ce este deci cam acelasi lucru ca in 2019. Inseamna ca economia bate pasul pe loc."