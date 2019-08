Enigma crimei din parcul din Berlin

O crima ca la cinema

Cine a fost Selimkhan K.?

Nu este un caz unic

A fost o crima oarecare sau are uciderea unui azilant cecen din Berlin un substrat politic? Procuratura federala din Germania nu s-a implicat inca in ancheta, dar ramane cu "ochii pe situatie", dupa cum a precizat pentru dpa un purtator de cuvant.Procurorii federali intra in actiune doar atunci cand exista suspiciunea ca o infractiune ar fi fost comisa de o "putere straina". Presa speculeaza cu privire la o posibila implicare a serviciilor secrete din Rusia.Incidentele de vinerea trecuta din Berlin par desprinse dintr-un film despre fosti luptatori ceceni, razbunare si criminali platiti. Realitatea nu este in acest caz mai putin spectaculoasa decat fictiunea: cu putin inainte de pranz, un trecator care se plimba intr-un parc din cartierul berlinez Moabit a fost impuscat mortal de un biciclist.Acesta a tras de doua ori asupra victimei - un barbat de 40 de ani, solicitant de azil, de origine cecena, cu pasaport georgian. Unele surse din Rusia si Georgia spun ca numele sau era Selimkhan K., cunoscut de asemenea si ca Tornike K.Suspectul a fost prins rapid cu ajutorul informatiilor de la martorii oculari. El se afla in arest preventiv si refuza sa vorbeasca. Despre el se stiu putine lucruri.Potrivit procurorilor berlinezi, este vorba de un barbat de 48 de ani cu pasaport rusesc. Presa sustine ca si el este cecen. Ambasada rusa din Berlin a precizat, luni, ca ar fi "in contact" au anchetatorii germani.Politia a gasit intr-un rau din apropierea locului faptei bicicleta suspectului, o peruca si probabila arma a crimei, un pistol Glock 26, de calibru 9 mm.Din diverse surse, se strang informatii despre victima cu ajutorul carora se pot presupune posibile motive pentru crima. Selimkhan K. traia din 2016 in Germania. El provenea din Georgia din regiunea Pankisi, de la granita cu republica semiautonoma rusa Cecenia, din Caucazul de Nord.Aceasta regiune montana greu accesibila a fost scena luptelor in al doilea razboi cecen, inceput in 1999 si care a durat aproape un deceniu. Luptatori separatisti ceceni si teroristi islamisti s-au ascuns de trupele ruse in regiunea amintita.Selimkhan K. ar fi luptat atunci de partea separatistilor impotriva Rusiei. "In cel de-al doilea razboi cecen, el ar fi luptat mai intai sub comanda lui Samil Bassaev, apoi sub cea a liderului arab Abu Valid", se spune intr-o scrisoare a presedintelui asociatiei berlineze "Societatea germano-caucaziana", Ekkehard Maab.Acesta s-a adresat astfel Oficiului Federal pentru Migratie si Refugiati (BAMF) . DW este in posesia acestei scrisori din 2017. Cunoscutul lider cecen Bassaev si sauditul Valid au fost ucisi de unitatile speciale ruse.In scrisoarea sa pentru BAMF, Maab face referire si la razboiul ruso-georgian din august 2008. Selimkhan K. ar fi pus atunci bazele unui grup de "200 de voluntari pentru apararea Georgiei in Osetia de Sud". Grupul nu a participat insa la vreo misiune de lupta.Potrivit unor relatari de presa, Selimkhan K. ar fi colaborat cu Ministerul de Interne georgian si ar fi fost un fel de "mediator" la o luare de ostatici din 2012.Maab il descrie pe Selimkhan K. drept "prietenul" sau, care "nu ar fi nici un islamist periculos, nici un terorist".Mass-media au relatat ca autoritatile germane l-ar fi trecut initial pe lista potentialilor islamisti periculosi. Ulterior, el a fost scos de pe aceasta lista. Maab a cerut in scrisoarea adresata BAMF protectie pentru Selimkhan K., deoarece acesta ar fi primit si in Germania mesaje de amenintare prin SMS si WhatsApp.In plus, ar fi avut loc tentative de asasinare a acestuia, ultima oara in 2015 la Tbilisi.Daca se va dovedi ca a fost o crima platita, ar fi vorba de un prim caz de acest fel in Germania, dar unul care confirma o tendinta constatata pe plan international. In 2009, la Viena, refugiatul cecen Umar Israilov, si el fost luptator in razboiul cecen, a fost asasinat in plina strada. Pentru crima au fost condamnati trei ceceni care traiau in Austria.Anterior, cativa luptatori ceceni cunoscuti fusesera asasinati in Turcia si in regiunea Golfului Persic. Ekkehard Maab a declarat pentru DW ca este de parere ca uciderea lui Selimkhan K. face parte dintr-o serie de crime cu substrat similar.