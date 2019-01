Extrema dreapta a organizat patrule intr-un oras din Germania dupa agresiuni comise de migranti

Ziare.

com

"Pot intelege insecuritatea care domneste intr-o parte a populatiei, insa amenintarile cu violenta si ura din cele patru colturi ale tarii merg prea departe", a declarat primarul orasului Amberg din Bavaria, Michael Cerny, pentru cotidianul local Mitteldeutsche Zeitung, relateaza AFP.El a adaugat ca a informat politia in legatura cu aceste militii de autoaparare care se formeaza.Partidul de extrema-dreapta NPD, apropiat de miscarea neonazista, a publicat in paralel pe unul din conturile sale de Facebook din regiune fotografii cu mai multi dintre membrii sai purtand veste rosii cu sigla miscarii.Ei pot fi vazuti marsaluind la locurile unde s-au produs agresiunile cu putin timp inainte de Revelion, precum si in fata unui camin pentru solicitanti de azil.Patru barbati tineri originari din Afganistan si Iran au fost arestati de politie dupa ce, in stare de ebrietate, au agresat sambata seara zece trecatori pe strada in Amberg. Ei vor trebui sa raspunda pentru "lovituri si vatamari".Ministrul german de interne, Horst Seehofer, sustinator al unei pozitii ferme privind imigratia in cadrul guvernului condus de cancelarul Angela Merkel , a facut apel ulterior la facilitarea expulzarii solicitantilor de azil vinovati de infractiuni in Germania.La randul sau, extrema-dreapta germana profita de agresiunile din Amberg, cum a facut in majoritatea cazurilor de acest tip de mai multe luni, pentru a-si transmite mesajul anti-migranti si anti-Merkel.O purtatoare de cuvant a cancelarului a condamnat miercuri atat agresiunile din Amberg, cat si atacul xenofob comis de un barbat in seara de Revelion, cand a intrat cu masina in migranti in vestul tarii.