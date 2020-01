Extremism de dreapta in Bundeswehr

Semnal de alarma

Armata federala, Bundeswehr, este zguduita de un scandal: circa 550 de militari sunt cercetati, fiind suspectati de activitati din sfera extremismului de dreapta. 360 de noi cazuri au fost descoperite doar anul trecut. Cifrele pe care seful Serviciului de contrainformatii din cadrul armatei germane (MAD), Christof Gramm, le-a dat publicitatii au socat in egala masura clasa politica si publicul larg. Interesant, in context, e faptul ca numarul cazurilor suspecte din cadrul fortelor speciale de comanda (KSK), trupele de elita antitero, este de cinci ori mai mare decat in cadrul fortelor armate regulate.Noile cifre sunt un motiv in plus pentru opozitia din parlamentul federal, Bundestag, de a critica guvernul. Partidul Die Linke (Stanga) vorbeste despre o adevarata "retea de extrema dreapta" in Bundeswehr si acuza o anumita cultura a "negarii si minimalizarii" problemei in cadrul armatei federale. Verzii ecologisti cer demiterea rapida a militarilor gasiti vinovati. Intr-un interviu cu DW, reprezentantul verzilor in comisia de aparare din Bundestag, Tobias Lindner, a declarat: "Amploarea problemelor arata ca e nevoie de actiuni sistematice impotriva extremismului de dreapta din armata." In plus, e nevoie ca pregatirea politica sa fie extinsa in procesul de instructie a militarilor, a adaugat Lindner.Arne Collatz, purtatorul de cuvant al ministerului apararii, a tinut sa sublinieze faptul ca "nu exista niciun fel de toleranta pentru extremism" in armata germane. Cifrele noi ar fi si rezultatul unei noi sensibilitati in cadrul Bundeswehr si al serviciului MAD. Astfel, s-ar fi inregistrat mai multe informatii venite din partea militarilor, iar MAD ar fi lucrat mai eficient in toate cazurile semnalate.Cert este ca fosta sefa a ministerului apararii, Ursula von der Leyen, a schimbat din temelii "cultura" din cadrul armatei si al servicului MAD, dupa ce au fost dezvaluite primele cazuri suspecte. In posturile de conducere au fost schimbati mai multi militari cu civili. Daca pe vremuri, in cercurile parlamentare se vorbea despre intelegerea prea mare pe care ar fi avut-o sefii militari MAD fata de soldati extremisti de dreapta, acum multi deputati au putut observa o noua abordare consecventa si deschisa a problemelor.De exact cinci ani, serviciul secret al armatei federale, MAD, este condus de Christof Gramm, un inalt functionar, doctor in stiinte juridice - si civil. Gramm e secondat de Burkhard Even, vicepresedinte, care inainte lucra la Oficiul pentru protectia constitutiei (Verfassungsschutz - serviciul de informatii interne).Sub conducerea lui Gramm, MAD a primit statutul de serviciu federal superior, ceea ce ii ofera posibilitatea de a publica un raport anual. Pana acum, informatiile privind activitatea MAD au fost accesibile doar unui numar redus de parlamentari din comisiile de specialitate si nu erau destinate publicarii.Jurnalista Caroline Walter nu crede ca Bundeswehr si MAD ar lucra mai transparent decat inainte. Co-autoarea cartii "Securitate extrema" ("Extreme Sicherheit"), care trateaza fenomenul extremismului de dreapta din armata, politie si serviciil secrete, spune intr-un interviu DW: "Problema din armata federala e urmatoarea - cine ii demasca pe extremistii de dreapta este considerat in continuare un 'Kameradenschwein', un tradator care contravine asa-numitului spirit de trupa."Walter crede ca cifrele devenite publice acum constituie doar "varful unui aisberg". Servicul MAD ar trebui sa se specializeze in continuare, pentru a-i descoperi pe extremistii de dreapta care ar opera cu metode mai subtile. "Demascarea lor e mult mai dificila, pentru ca acestia nu se remarca prin parole radicale primitive si nici nu trimit poze cu Hitler in grupuri pe Whatsapp", a spus jurnalista.