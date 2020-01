Focuri de arma intr-un oras din Germania, mai multe persoane au fost ucise UPDATE

UPDATE

Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg, transmite Reuters. Presa germana vorbeste despre sase morti si mai multe persoane ranite.Autorul atacului a fost imobilizat si arestat, au declarat surse citate de publicatia Bild.Politia crede ca incidentul are legatura cu o "relatie personala".Politia din Aalen, un oras situat in apropiere de Rot am See, a anuntat ca atacul pare legat de un diferend personal."Dupa informatiile mele, sunt sase morti si mai multi raniti", a declarat postului german N-TV un purtator de cuvant al politiei, Rudolf Biehlmaier."Actionam in baza tezei ca exista un singur atacator", a adaugat el.Potrivit primelor elemente, suspectul - un german - si una sau mai multe dintre victime se cunosteau, potrivit lui Biehlmaier.Unele dintre victime fac parte din aceeasi familie, a adaugat el.