Forta distructiva a stirilor false provoaca violente si stupoare in Germania

Fake News - marcheaza si sterge?

Corectitudine sau rapiditate?

Protesters flashing Nazi salutes and shouting "Foreigners out" clashed Monday night with counterdemonstrators chanting "Refugees welcome," in a second night of violence in the east German city of Chemnitz https://t.co/MPltAWlKVF - The New York Times (@nytimes) August 28, 2018

Torsten Kleditzsch este de noua ani de zile redactor-sef al celui mai popular ziar din Saxonia, "Die Freie Presse". Ultimele zile au fost, insa, unele dintre cele mai dificile din cariera sa. In urma unui incident petrecut la o serbare publica, in care un barbat a fost ucis, in mediul online au inceput sa circule zvonuri despre o tentativa de viol si o a doua persoana decedata. Kleditzsch si colegii sai de breasla au incercat in zadar sa respinga aceste informatii false."N-am reusit.", spune Torsten Kleditzsch. Dupa incidentul petrecut la serbare, extremistii iesiti la un mars de protest pe strazile din Chemnitz i-au atacat pe straini si pe politisti.Guvernul de la Berlin a condamnat aspru evenimentele din orasul saxon. Au urmat alte demonstratii si contrademonstratii, alte incidente. Iar ziaristii si-au dat seama ca, in cazul unor dintre cititori sau utilizatori, in ciuda sau tocmai din cauza respectarii standardelor jurnalitistice,. "Ne-am facut treaba, ne-am contactat sursele: Politia, Procuratura, administratia orasului, organizatorii serbarii publice. Am fost pe teren ca sa vedem cu ochii nostri ce se intampla."Informatii false circula in permanenta. Si ca jurnalist te confrunti mereu cu aceeasi capcana si trebuie s-o eviti, explica Kleditzsch. "."Stephan Weichert, profesor de jurnalism si stiintele comunicarii la Universitatea Macromedia din Hamburg, cunoaste bine aceste teorii. Si are si o propunere: ". Aceasta este misiunea jurnalismului tocmai fiindca, in lupta cu stirile false, inca nu am gasit solutia potrivita. Fake News ar trebui nu numai marcate, ci si sterse, de exemplu prin platformele de socializare ca Facebook. Iar."Goana dupa audienta si exclusivitate pune presiune pe jurnalisti, insa o munca de calitate cere timp, adauga Stephan Weichert. In opinia sa, jurnalistii n-ar trebui sa cedeze impulsului de a difuza informatiile cat mai repede posibil. "Unii oameni ar putea fi pusi in pericol sau anchetele autoritatilor ar putea fi afectate", afirma expertul.Pentru Weichert, evenimentele de la Chemnitz sunt dovada trista a consecintelor manipularii informatiilor in mediul online. Sfatul sau pentru jurnalisti: "" La fel de importanta este si transparenta muncii de jurnalist. "Profesionistul din mass-media trebuie sa spuna cand informatiile nu sunt confirmate astfel incat utilizatorul/cititorul sa stie in ce stadiu se gaseste ancheta jurnalistica."Probabil, si-n viitorul apropiat, redactorul-sef al ziarului saxon "Die Freie Presse", Torsten Kleditzsch, va avea de luptat cu stirile false. Reteta pe care a probat-o cu succes pana acum a fost urmatoarea:: "Regiunea noastra, Chemnitz si Zwickau, a fost cuibul celulei de extrema dreapta NSU. Iar noi, ca redactie, ne-am propus ca nimeni sa nu fie mai bine informat despre aceasta retea ca noi. Cu succes!"