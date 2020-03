Germania a aprobat un pachet de ajutor economic pentru cetateni si afaceri, Belgia a dat puteri speciale guvernului

Ziare.

In Germania, pachetul de ajutor contine masuri pentru a salva locuri de munca si companii, pentru a sprijini spitale si pentru a proteja mijloacele de trai si caminele cetatenilor, potrivit dpa.Pachetul va fi finantat cuprin noi datorii, decizia fiind una istorica intr-o tara cu vechi reguli fiscale stricte.Acest sprijin fara precedent a fost aprobat in mai putin de o saptamana printr-o procedura accelerata in care guvernul si-a dat acordul luni, iar camera inferioara a parlamentului, Bundestag, miercuri.Tot vineri, Parlamentul belgian a acordat guvernului de centru-dreapta "puteri speciale" timp de trei luni exclusiv pentru a face fata crizei coronavirusului si consecintelor socio-economice, informeaza France Presse.Dupa un vot pozitiv in Camera Reprezentantilor joi seara, Senatul a dat la randul sau unda verde vineri dimineata unui proiect de lege ce reglementeaza acest mod exceptional de functionare."Inalta adunare a decis in unanimitate sa nu amendeze textul aprobat de Camera", a precizat agentia de presa Belga.Nu este prima data cand astfel de puteri i-au fost acordate intr-o situatie de criza.Aceste "puteri speciale" trebuie confirmate de Parlament, potrivit textului votat, dar dupa o dezbatere scurtata, evitand durata trecerii prin comisia parlamentara.Aceste puteriPe langa achizitiile de echipamente medicale, este vorba despre o serie de masuri deafectati de inchiderea activitatilor lor din cauza coronavirusului.Joi, prim-ministrul Sophie Wilmes a promis "unce va asigura bancile sa ramana in masura sa ajute intreprinderile care desfasoara activitati independente si se confrunta cu dificultati".Belgia, unde izolarea generalizata este aplicata din 18 martie, a inregistrat vineri 7.284 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 289 de decese, potrivit cifrelor oficiale.In aceasta democratie parlamentara obisnuita cu instabilitatea, pandemia a permis sa se puna in paranteza o criza politica ce dureaza de 15 luni.Belgia traieste cu un guvern minoritar de "afaceri curente" de la 21 decembrie 2018, cand nationalistii flamanzi din N-VA au rasturnat echipa condusa atunci de Charles Michel din cauza unui dezacord cu privire la problema migratiei.Marcate de progrese ale extremelor si ecologistilor, alegerile din mai 2019 au fragmentat si mai mult peisajul politic si nu s-a ajuns la niciun acord dupa zece luni pentru a construi o coalitie care sa functioneze.In schimb, alesii N-VA, care au refuzat la 19 martie sa acorde incredere guvernului Wilmes, au sustinut textul ce ii confera atributii speciale.