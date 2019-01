Germania adopta a treia identitate de gen pentru persoanele intersexuale

Ziare.

com

Persoanele care nu se incadreaza in definitia biologica de femeie sau barbat, pot alege acum categoria "divers" in documentele oficiale. Cei care aleg aceasta optiune vor avea nevoie de un certificat de la medic.Persoanele intersexuale sunt nascute cu caracteristici atat masculine, cat si feminine, care pot aparea la nastere sau mai tarziu in viata.Alte tari au aprobat legi similare in ultimii ani pentru a recunoaste persoanele intersex.Curtea Constitutionala din Austria a luat o decizie similara in iunie, iar Australia, Noua Zeelanda, Malta, India si Canada au aprobat masuri pentru a gestiona problemele intampinate de cetatenii intersexuali.ONU sustine ca pana la 1,7% din populatia mondiala este nascuta cu caracteristici intersex, aproximativ acelasi numar de persoane cu par roscat.Multe astfel de persoane sunt discriminate sau fortate sa se opereze din cauza acestor caracteristici.Germania a permis anterior persoanelor intersexuale sa nu aleaga intre masculin si feminin ca gen in 2013. Insa in 2017, Curtea Constitutionala a decis ca toate personale au dreptul de a avea un gen asociat dupa un test efectuat pe o persoana inregistrata ca femeie a demonstrat ca nu poate fi asociata niciunui gen.Parlamentul Germaniei a aprobat modificarea legii in decembrie.