Germania critica noua strategie nucleara a SUA: Trimite un semnal gresit si poate genera o cursa a inarmarii

Ziare.

com

"Acordurile privind controlul armamentului existent trebuie respectate cu strictete. In loc de noi sisteme de armament", a explicat Gabriel intr-un comunicat.In opinia sa, la fel ca in timpul Razboiului Rece,si din acest motiv trebuie sa fie vectorul identificarii de noi initiative in favoarea unui control mai strict al armelor si a dezarmarii.Cu toate ca autoritatile americane au insistat vineri, la prezentarea noii doctrine nucleare, ca scopul este consolidarea si innoirea arsenalului fara suplimentarea numarului de ogive nucleare, Gabriel a avertizat ca dezvoltarea de noi arme "".Atragand atentia ca intregul context international de securitate s-a schimbat drastic in ultimii ani, in special pe fondul pierderii increderii in Rusia dupa anexarea de catre aceasta tara a provinciei ucrainene Crimeea, Gabriel a insistat ca partenerii europeni trebuie sa vina cu raspunsuri comune, insa fara a lua in calcul sa se doteze cu arme nucleare.