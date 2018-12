Germania devine prima tara europeana care recunoaste existenta unui "al treilea sex" in acte

Ziare.

Aceasta dispozitie exista deja in legislatiile altor tari, precum Australia, India, Nepal si Noua Zeelanda.Proiectul de lege inaintat de marea coalitie dintre conservatori si social-democrati a fost votat doar de deputatii majoritatii.Liberalii, in schimb, au fost de parere ca textul nu este complet, mai ales din cauza faptului ca apartenenta la acest "al treilea sex" trebuie dovedita printr-o adeverinta medicala sau printr-o declaratie pe proprie raspundere.Tribunalul constitutional federal german a cerut, pe 8 noiembrie, ca in documentele administrative sa poata fi inscrisa o alta mentiune decat "barbat" sau "femeie". Tribunalul a dat ca termen sfarsitul anului 2018 pentru ca deputatii sa se exprime asupra acestei mentiuni, care va fi adaugata in registrele de nasteri.Din mai 2013, in Germania exista posibilitatea de a nu completa in acte campul dedicat sexului.In mai 2018, in Olanda, un cetatean a obtinut in justitie dreptul de a nu fi identificat in actul de nastere ca barbat sau femeie.Potrivit statisticilor ONU, intre 0,05% si 1,7% din populatia mondiala se declara intersex.