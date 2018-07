Germania, in pragul unei caderi nervoase

Ozil transformat in tap ispasitor

Chestiunea puterii, ridicata la nivel de principiu

O schimbare infioratoare de perspectiva

La inceput, problema a fost doar deranjanta, chiar una mica, in comparatie cu celelalte probleme cu care se confrunta lumea.Un fotbalist din nationala germana se intalneste cu presedintele turc Erdogan, pozeaza alaturi de el, iar fotografia face ulterior valuri pe Internet. Incepe astfel o dezbatere, care se anunta interesanta.Ce rol social joaca un sportiv care isi reprezinta tara la un mare turneu international? Cata loialitate i se cuvine acestei tari? Unde se afla granita dintre loialitate si sfera privata? Si mai ales: de ce au voie politicienii sa se fotografieze cu despoti, dar jucatorii de nationala nu?Intrebari interesante, care au fost discutate inaintea Campionatului Mondial inca la un nivel pe alocuri stralucit. Apoi, insa, echipa Germaniei a zburat din turneu inca din faza grupelor, o premiera negativa absoluta, iar tara si-a relevat rapid starea adevarata.Brusc, Mesut Ozil, sportivul care se intalnise cu Erdogan, a fost facut tap ispasitor pentru esecul sportiv si a fost pus in bataia tunurilor din toate partile. Discutia a depasit orice masura. Rasismul pur a ocupat nivelul dezbaterii.Spatiul pentru critica neutra a apropierii lui Ozil de Recep Tayyip Erdogan s-a redus continuu. Brusc, presupusa lipsa a loialitatii persoanelor cu "substrat migrationist" a inceput sa domine partial dezbaterea publica.Germania este pe cale sa-si piarda capacitatea de a facilita schimbul deschis si constructiv de opinii diferite in societate. Se pare ca pierdem acest cadru important care asigura dezbateri politice curajoase, in care are loc schimbul de argumente clare si corecte.Nu numai in retelele de socializare, ci si in tabara guvernamentala are loc o transformare a unor pareri diferite in chestiuni de credinta, chestiunea puterii este ridicata la nivel de principiu, iar un contraargument nu mai este privit ca o parte din oferta dezbaterii, ci ca un atac.Suna banal, dar discutiile traiesc din faptul ca argumentele diferite se fac auzite. Pentru ca societatea sa se poata dezvolta in continuare, trebuie sa existe spatii de empatie, in care interlocutorii fac un efort sa inteleaga argumentele opuse, pentru a-si verifica astfel propriile expuneri.Pentru ca o dezbatere sa fie constructiva, trebuie sa plecam de la premisa ca argumentele sunt cele care conteaza si nu doar verificarea unor convingeri prealabile.Felul in care a fost purtata dezbaterea privindu-l pe Mesut Ozil arata cat de polarizata este Germania si cat de mare este pericolul si aici, ca in alte tari, sa se ajunga la o dorinta raspandita in societate privind sosirea unui lider puternic si autoritar, care sa puna piciorul in prag si sa ii faca sa taca pe toti cei cu opinii diferite.Multe luari de cuvant in retelele de socializare sunt dovezi privind aceasta schimbare infioratoare de atitudine.In fine, situatia poate fi schimbata doar de fiecare prin propriul lui comportament si printr-o continua analizare critica a modului in care ne comportam in dezbaterea publica.