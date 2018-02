Germania in stand-by: Acordul de azi nu e o garantie nici pentru Merkel, nici pentru Schulz

Dilemele lui Schulz

O problema si pentru Merkel

Un numar blestemat, acest 13. Mai ales pentru politicienii superstitiosi. Nu stim cat de superstitioasa este cancelara Angela Merkel, dar al 13-lea an in fruntea guvernului federal de la Berlin este cel decisiv. Pentru ea, pentru Germania, pentru Europa.Ar putea fi o pura coincidenta, dar tratativele finale pentru formarea marii coalitii dintre Uniunea Crestin-Democrata, condusa de Merkel, Uniunea Crestin-Sociala - sora mai mica din Bavaria, si Partidul Social-Democrat au durat exact 13 zile. Acordul obtinut miercuri nu inseamna, insa, ca Germania are un nou guvern. Mai intai, membrii SPD trebuie sa-si dea acordul. Iar votul lor va fi decisiv in mai multe privinte.Cei peste 460.000 de membri ai SPD au un ragaz de trei saptamani, pentru a hotari daca partidul lor sa intre in aceasta ecuatie numita Groko (de la Grobe Koalition) sau sa se retraga in Opozitie, fortand astfel alegeri anticipate.Social-democratii condusi de Martin Schulz stiu foarte bine ca, pana acum, partidul lor a iesit de fiecare data si mai slab, si mai mic, din orice alianta guvernamentala sub Merkel. In ultimele sondaje, SPD are 17-18%, fiind departe de ceea ce s-ar dori un partid mare, popular.Aceasta scadere este problematica, in primul rand, pentru Schulz. Ales acum un an cu 100% din voturi ca sef al partidului si candidat pentru cancelaria federala, fostul presedinte al Parlamentului European a trebuit sa recunoasca rapid ca sprijinul se poate pierde usor in lipsa unor rezultate concrete.Faptul ca Schulz a exclus, dupa alegerile pierdute din noiembrie 2017, prezenta intr-un cabinet condus de Merkel, iar acum a anuntat ca si-ar dori Ministerul de Externe nu-i mareste credibilitatea si nici nu simplifica votul in SPD.Multi membri SPD cred ca guvernarea intr-o coalitie viitoare cu CDU si CSU ar fi o perspectiva mult mai proasta decat retragerea in Opozitie. Pentru ei, reconstructia partidului e acum mult mai importanta decat o guvernare dictata de interese meschine.SPD se afla deci la o rascruce de drum. Daca Schulz obtine o majoritate pentru Groko, poate continua. Daca nu, isi poate face bagajele.Dar picajul social-democratilor e problematic si pentru Merkel. Daca majoritatea membrilor SPD se pronunta impotriva unei mari coalitii, soarta ei ca sefa a conservatorilor si a guvernului federal pare si ea pecetluita.Merkel a exclus din start posibilitatea unui guvern minoritar. Iar niste eventuale alegeri anticipate vor schimba si mai tare constelatia politica din Bundestag. In cele mai recente sondaje, populistii de dreapta de la Alternativa pentru Germania (AfD) sunt la doar 2 puncte procentuale de SPD. Iar conservatorii si social-democratii n-ar mai avea o majoritate pentru a forma o eventuala noua Groko.Cel tarziu peste 3 saptamani, dupa votul social-democratilor pentru sau impotriva unei mari coalitii, vom sti daca Germania va fi guvernabila sau va intra intr-o prelungire a incertitudinii cu sfarsit imprevizibil.