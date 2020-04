Germania isi propune sa iasa din criza in 4 etape

Scadere masiva a exporturilor

Optimizarea actualelor programe de sprijinire a economiei

Se preconizeaza noi ajutoare de miliarde de euro

O cursa lunga

Premii pentru cumpararea de autoturisme noi?

Ziare.

com

Recul economic de 6,3 procente intr-un an - asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria Republicii Federale."Am avut ocazii mai placute si perspective mai optimiste", a spus ministrul federal al Economiei, Peter Altmaier, inainte de a-si prezenta la Berlin prognoza economica pentru anul in curs.Piata muncii din Germania se afla deja sub presiune masiva, iar situatia se va agrava in lunile urmatoare. In jur de trei milioane de lucratori primesc in prezent salarii reduse, care sunt suplimentate partial din fondul special prevazut de asigurarea de somaj.E vorba de asa-numitul "Kurzarbeitergeld", un mijloc de salvare a locurilor de munca, angajatii nefiind disponibilizati, ci avand temporar un program redus de lucru si primind salarii mai mici.In acest an, numarul total al angajatilor ar urma sa scada cu 370.000, iar rata somajului va ajunge la 5,8%.Economia sufera un soc dublu: atat pe plan intern, cat si extern. Cererea si oferta sunt afectate deopotriva, intrucat intreaga economie mondiala se afla in fata unei recesiuni majore. Lanturile de productie si aprovizionare sunt intrerupte la nivel global."Cererea de produse germane la export va continua sa scada si se va reface doar incet", estimeaza Altmaier.Pentru o economie orientata spre export, perspectiva actuala de scadere a acestuia cu 11,6%, in 2020, este fatala. Economia germana scade insa si din cauza reducerii consumului privat, dupa inchiderea pentru mai multe saptamani a magazinelor, restaurantelor si ofertelor de divertisment.Consumul intern este asteptat sa scada cu 7,4 procente in acest an. Potrivit prognozei actuale a guvernului german, punctul culminant al crizei economice este asteptat la sfarsitul lui iunie.Ministrul Economiei crede ca este important sa se planifice deja de acum revenirea pe plus a Germaniei. "Cu cat suntem capabili mai repede sa oferim o perspectiva concreta, cu atat mai rapid isi va reveni economia."Tot prognoza de acum asteapta o posibila crestere economica de 5% in 2021, daca se vor lua masurile potrivite.In linii mari, Altmaier a elaborat un plan in patru puncte ce urmeaza a fi concretizat in urmatoarele saptamani si luni."Stim ca pandemia va fi rezolvata definitiv doar dupa aparitia unui vaccin, dar avem nevoie de un plan de lucru pentru reluarea treptata a activitatilor economice."La primul nivel al planului - cel in care se gaseste acum tara - ar fi vorba de protejarea economiei prin programele de ajutor financiar. Actualele programe convenite urmeaza a fi optimizate: de la ajutoarele financiare imediate pentru firmele mai mici, creditele oferite de banca de stat KfW si pana la anuntatul fond de stabilizare, menit sa impiedice daune prea grave suferite de bransele de importanta strategica din economie.Totusi, in acest domeniu, guvernul german nu are libertatea de miscare pe care si-ar dori-o. Sa luam exemplul Lufthansa. Cum ar putea fi ajutat cel mai mare operator aerian german si in ce masura statul german ar urma sa achizitioneze participatiuni la Lufthansa sunt chestiuni care nu se decid doar la Berlin, ci si la Bruxelles."Criteriile trebuie convenite cu UE", admite Altmaier, fara a fi dispus sa dea deocamdata detalii.In al doilea punct al planului de salvare gandit pentru economia germana, guvernul federal ar urma sa se ocupe de acele companii obligate, din cauza masurilor de limitare a extinderii epidemiei, sa-si reia cu intarziere activitatea.De exemplu, firmele organizatoare de mari evenimente, operatorii marilor targuri si expozitii, sectorul hotelier si gastronomic si cel cultural. Pentru aceste ramuri ar fi nevoie de masuri potrivite, ce urmeaza a fi concretizate. "Va mai dura un timp pana cand activitatea acestor domenii va reveni la nivelul normal", a spus ministrul Economiei.Pana atunci, trebuie facilitate masuri intermediare. "Sper sa putem relaxa masurile in sectorul gastronomiei pana la sfarsitul lunii mai."Premisa pentru toate acestea este desigur aducerea cu succes sub control a pandemiei. "Proiectia noastra presupune ca nu va urma o reagravare a crizei coronavirus, ci ca vom reusi treptat sa aducem pandemia sub control", a aratat Altmaier.Doar astfel poate "exista perspectiva sperantei de revenire economica".Numarul infectiilor a mers in ultimele trei saptamani "in directia corecta". In loc de 5.000 de noi cazuri pe zi se inregistreaza acum intre 1.000 si 1.300. Nimeni nu are insa voie sa uite ca suntem angrenati "intr-o cursa lunga, in care trebuie sa ne gestionam bine puterile."Germania se afla in a doua luna de restrictii de contact. Altmaier a remarcat ca, din tot mai multe parti ale societatii germane, se aud tot mai multe cereri de relaxare a restrictiilor."Vom sti in zilele urmatoare cum evolueaza numarul infectiilor, daca masurile luate dau rezultat si mi se pare necesar sa mai avem rabdare in acest sens cateva zile."Daca totul va merge bine, pot fi activate ulterior punctele trei si patru din planul guvernamental de resuscitare economica. Mai intai, printr-un "program conjunctural adaptat la noile situatii si nevoi".De exemplu, prin stimularea cumpararii de noi autovehicule. Industria auto ar avea o importanta deosebita pentru prosperitatea economiei germane si se afla intr-un proces de restructurare "inceput dinainte de coronavirus". Ar fi vorba de o automobilitate sustenabila si de reducerea semnificativa a emisiilor poluante, a subliniat Altmaier.La punctul patru, ministrul a vorbit de un "program de fitness" pentru economie. Aici ar fi vorba de structuri, a spus el, fara a oferi detalii. In orice caz, trebuie neaparat luate in considerare si lanturile de productie si aprovizionare, precum si pietele externe."Nu vrem ca economia globala sa cada intr-un fel de atitudine autosuficienta, in care fiecare ar urma sa creada ca se poate descurca producand doar in sfera sa de influenta."