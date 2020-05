Germania, la 75 de ani dupa razboi: Azi trebuie sa ne eliberam singuri

"Sa iubim cu inimile frante"

"Sa tinem Europa unita"

"Atunci, germanii erau cu adevarat singuri"

"Ziua de 8 mai a insemnat sfarsitul violentelor national-socialiste, al noptilor de bombardamente si al marsurilor mortii, al unor crime fara precedent comise de germani si al Holocaustului ca prabusire a civilizatiei", a spus presedintele federal Frank-Walter Steinmeier la ceremonia centrala de comemorare de la Berlin.Steinmeier a amintit de formula rostita in 1985 de presedintele federal de atunci, Richard von Weizsacker, pentru a descrie ziua de 8 mai 1945: "Tag der Befreiung" - ziua eliberarii."Atunci am fost eliberati, azi trebuie sa ne eliberam singuri", a atras atentia seful statului german: "de tentativele de creare a unui nou nationalism, de fascinatia fata de personalitati autoritare, de neincredere, izolare si dusmanie intre natiuni." Ura si instigarea la ura, xenofobia si desconsiderarea democratiei nu ar fi "nimic altceva decat vechile spirite rele imbracate in haine noi".La implinirea a 75 de ani de la sfarsitul celei de-a doua conflagratii mondiale, Steinmeier le-a cerut germanilor sa dea dovada de un patriotism autocritic si ancorat in constiinta istoriei."Putem iubi tara aceasta doar cu inima franta", a spus Steinmeier in discursul sau de la Neue Wache. "Istoria germana este o istorie rupta - marcata de responsabilitatea pentru milioane de crime comise si milioane de suferinte provocate", a mai spus Steinmeier. "Lucruri care ne rup inima."Cine nu admite recunoasterea vinovatiei, cine vrea sa se traga linie sub trecutul nazist, acela nu ar nesocoti doar "catastrofa razboiului si a dictaturii naziste", a mai avertizat presedintele german."Acela ar desconsidera tot binele facut in ultimele decenii in Germania, ar respinge esenta democratiei noastre." Nu recunoasterea vinovatiei ar fi o rusine - "nerecunoasterea ei este rusinea".In prezenta cancelarei Angela Merkel si a presedintilor Bundestag, Bundesrat si Curtii Constitutionale, Wolfgang Schauble, Dietmar Woidke si Andreas Vobkuhle, Steinmeier a adaugat ca, dupa 1945, germanii ar fi jurat: "Niciodata din nou." Este o afirmatie care nicaieri nu este mai aplicabila decat in Europa - inclusiv in timpul pandemiei actuale si dupa aceasta."Trebuie sa tinem Europa unita." Germania a devenit dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial un sustinator al ordinii mondiale, dupa ce anterior fusese un factor de pericol la adresa acesteia. "Nu avem voie sa permitem ca aceasta ordine a pacii sa se distruga sub ochii nostri."Ceremonia de comemorare de la Berlin a fost redusa masiv din cauza epidemiei de coronavirus. Planul initial era ca la ceremonie sa fie prezenti mii de tineri din toata Europa, dar totul s-a redus la o depunere de coroane la Neue Wache in Berlin, monumentul central de comemorare in Germania dedicat victimelor razboiului si violentei.Pandemia ar obliga Germania sa "comemoreze singura, separata de cei care ne sunt importanti si carora le suntem recunoscatori", a aratat Steinmeier. "Poate ca aceasta singuratate ne va trimite cu gandul la acel 8 mai 1945: atunci, germanii erau cu adevarat singuri."