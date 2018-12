Germania la rascruce: cum va arata succesiunea lui Merkel la CDU

Ziare.

Se anunta o lupta stransa in aceasta vineri intre candidata centrista Annegreth Kramp-Karrenbauer si neoliberalul Friedrich Merz. Cei 1001 de delegati ai CDU se vor reuni la Hamburg, pentru a decide intre cei doi, scrie, intr-o analiza ampla.In plus, noul conducator are sanse mari sa devina urmatorul cancelar al tarii. Din ultimii sapte sefi ai CDU, doar doi, intre care Wolfgang Schauble,actualul presedinte al Bundestag-ului, nu au reusit sa ajunga in cea mai importanta pozitie din statul german.Niciodata rezultatul nu a fost asa de incert, in coditiile in care trei candidati, doi barbati si o femeie s-au inscris in cursa, o premiera in istoria partidului. Crestin-democratii au organizat luna trecuta opt conferinte regionale la care au participat un numar neasteptat de mare de oameni, aproape 15.000 de persoane, silind organizatorii sa gaseasca sali din ce in ce mai mari pentru a-i primi pe toti cei care doreau sa asiste la dezbateri.In lupta pentru sefia partidului a aparut un vechi inamic politic al Angelei Merkel. Retras din prim planul scenei politice in ultii zece ani, Friedrich Merz, 63 de ani, are sanse mari sa o invinga pe Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 de ani, secretara generala a CDU si candidatul sustinut oficial de catre actuala cancelara."Va fi o lupta intre cei doi iar scorul va fi foarte strans: unii delegati se vor decide in ultimul moment, in functie de discursurile ce se vor tine la Hamburg", sustine Ursula Munch, directoarea Academiei pentru Educatie Politica din Tutzing. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, in varsta de 38 de ani, completeaza lista candidatilor, insa tineretea sa face pe multi sa-l considere un challenger fara sanse.Sunt diferente vizibile intre Friedrich Merz si Annegret Kramp-Karrenbauer.Primul este un milionar, presedinte al Cosiliului de Administratie a filialei germane al BlackRock, cel mai mare fond de investitii din lume, obisnuit sa se deplaseze in limuzina condusa de soferul personal, si care si-a angajat consilieri de imagine. "AKK", cum o numeste presa, se deplaseaza cu trenul, si obisnuieste sa poarte un rucsac pe umeri. Merz vorbeste grabit, cu fraze scurte, ca un om de afaceri neobisnuit sa piarda timpul pentru a-si atinge scopul. Adversara sa da raspunsuri elaborate ce amintesc de cele ale lui Merkel.In privinta politicilor privind imigratia, subiect care a tinut prim-planul dezbaterilor din ultimele saptamani, Annegret Kramp-Karrenbauer este de acord cu inasprirea masurilor privind expulzarea celor ce comit infractiuni, dar sustine in acelasi timp fara rezerve pactul mondial asupra migratiei, discutat intens la nivel international in aceste zile. Friedrich Merz, in schimb, nu ezita sa utilizeze direct discursul AfD (Alternativa pentru Germania, considerata de extrema dreapta): el a propus la inceputul lunii trecute restrangerea dreptului la azil, drept garantat de constitutia germana.Atingand acest subiect tabu, care merge pana la trecutul nazist al Germaniei, Friedrich Merz a fost atacat din toate partile si a fost nevoit sa revina asupra declaratiilor initiale. In ultimele sondaje, AKK este creditata cu 48% din voturile delegatilor, in timp ce doar 35% opteaza pentru Friedrich Merz. Dar ambitia celui din urma de a recupera din electoratul pierdut in favoarea AfD, expertiza sa financiara, reteaua sa de conexiuni la nivel inalt din intreaga lume poate atrage un public care este in egala masura ingrijorat de dezordinea mondiala in crestere, dar si de avansul populistilor."Ne trebuie cineva cu suficienta greutate pentru a face fata unora ca Trump sau Putin", spun Ulriche et Jurgen Koenig, un cuplu sexagenar care a calatorit de la Wuppertal la Dusseldorf pentru a asista la o conferinta a CDU, bineinteles in timp ce tin in mana traditionalul sandvis cu carnati servit la astfel de evenimente. "E adevarat ca AKK cunoaste foarte bine partidul, insa nu are deloc experienta internationala", adauga ei, iar aplauzele entuziaste ale celor 4000 de spectatori veniti sa-l asculte pe Friedrich Merz dovedesc ca opinia este una larg raspandita.Pentru cei 1.001 de delegati dilema este una foarte mare, mai ales din perspectiva apropiatelor alegeri generale federale: sa aleaga o candidata fara stralucire, dar care se revendica drept continuatoarea Angelei Merkel, sau sa faca pasul in directia unui om de afaceri cu viziuni clare de dreapta?