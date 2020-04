Germania nu iese puternica din criza, daca vecinii ei nu sunt bine, spune presedintele german

Ziare.

"Nu, aceasta pandemie nu este un razboi. Natiunile nu se opun altor natiuni si soldatii altor soldati. Este un test al umanitatii noastre", a afirmat Frank-Walter Steinmeier intr-un rar discurs televizat."Aceasta criza scoate la iveala binele si raul din oameni. Sa le aratam altora ceea ce este bun in noi. Si, va rog, aratati asta si in Europa. Noi, germanii, nu suntem doar chemati sa dam dovada de solidaritate in Europa, noi suntem obligati sa facem asta", a adaugat el.Steinmeier a vorbit despre nevoia de solidaritate in Europa."Germania nu poate iesi puternica si sanatoasa din criza daca vecinii ei nu sunt puternici si sanatosi".Germania este una dintre cele mai afectate tari din Europa de pandemia de COVID-19. Aproximativ 120.000 de oameni au fost testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, conform Institutului Robert Koch. In total au decedat 2.544 de persoane din cauza COVID-19.