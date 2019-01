Germania recunoaste legal identitatea intersex

Situatia in alte tari

Legea adoptata in luna decembrie este valabila din prima zi a anului 2019, persoanele care nu corespund definitiei biologice pentru femeie sau barbat avand acum posibilitatea sa mentioneze categoria "divers" in documentele oficiale, potrivit BBC.Optiunea trebuie insa sa fie sustinuta de un certificat medical.Persoanele intersex sunt nascute cu caracteristici ale ambelor sexe, care se pot manifesta la nastere sau pe parcursul vietii.Si in alte tari au fost adoptate prevederi legislative care au dus la recunoasterea persoanelor intersex.Curtea constitutionala din Austria a dat o decizie similara in luna iunie, in timp ce Australia, Noua Zeelanda, Malta, India si Canada au prevederi care incearca sa atenueze problemele pe care le au cetatenii intersex.Potrivit datelor oferite de Natiunile Unite, un procent de 1,7% din populatia lumii se naste cu trasaturi intersex. Este acelasi procent ca si pentru personele roscate.Aceasta este o problema distincta de identitatea de gen sau de orientarea sexuala a unei persoane. Multe dintre persoanele care se confrunta cu aceasta situatie sunt discriminate sau chiar obligate sa apeleze la interventii chirurgicale.Pana acum, Germania le permitea persoanelor intersex sa opteze intre "femeie" sau "barbat".Din 2017, Curtea suprema a decis ca este discriminatoriu sa se refuze un gen, dupa ce o persoana inregistrata ca femeie a prezentat un test cromozomial care confirma faptul ca nu apartine niciunuia dintre cele doua sexe.