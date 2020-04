Germania redeschide locurile de joaca, bisericile, muzeele si gradinile zoologice. Se teme insa de un al doilea val al pandemiei

Ziare.

com

Locuri de joaca, muzee si biserici din Germania se pot redeschide in anumite conditii, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel, dupa o conferinta video cu presedintii de landuri, adaugand ca mai multe masuri privind relaxarea restrictiilor vor fi anuntate pe 6 mai.Ea a spus ca Germania trebuie sa reduca in continuare numarul de noi cazuri de infectii care apar zilnic si ca regulile de distantare sociala trebuie respectate in locuri publice pentru a evita un varf al infectiilor. "Trebuie sa incetinim raspandirea virusului", a subliniat Angela Merkel.Cancelarul german a indicat de asemenea ca problema unei redeschideri a granitelor cu tarile europene nu se afla "pe agenda" pentru moment din cauza unor riscuri existente privind o recrudescenta a contaminarii.Avand in vedere agravarea situatiei in alte tari europene in comparatie cu cea din Germania, Merkel a apreciat ca nu este inca posibila o reluarea a activitatii in domeniul turismului.In ceea ce priveste lacasurile de cult, "ceremoniile religioase vor putea avea loc din nou" in conditiile respectarii unei distante minime intre credinciosi si ca acestia sa poarte masca de protectie.Berlinul considera ca succesele inregistrate pana acum datorita masurilor de izolare a populatiei pentru a opri raspandirea epidemiei "permit o relaxare progresiva a acestora".Pe de alta parte, guvernul german a facut cunoscut ca in masura in care exercitarea cultului religios este prevazuta in Constitutie, "este necesar sa se autorizeze din nou deschiderea lacasurilor de cult".Angela Merkel a dat de asemenea sperante sectorului gastronomiei, indicand ca masuri vizand o redeschidere a activitatilor in acest domeniu vor fi prezentate la 6 mai.La aceasta data, sunt de asemenea asteptate decizii pentru scolile primare si gradinite precum si pentru campionatul german de fotbal, care ar putea fi reluat cu meciuri care se vor desfasura cu usile inchise.Germania este deseori privita cu invidie de catre principalii sai vecini europeni pentru modul in care a gestionat pandemia pana in prezent. Merkel a admis joi ca tara sa este intr-o stare "confortabila" in raport cu Franta in special, unde restrictiile continua.Germania, dimpotriva, se afla intr-o faza de relaxare de aproape 10 zile si inregistra joi 159.119 de cazuri declarate oficial la 6.288 decese, un grad de mortalitate de 4%, care creste dar ramane sub cel din multe alte tari.Totusi, autoritatile germane se tem de un al doilea val de contaminare daca unele masuri de relaxare in randul populatiei vor fi luate prea curand.