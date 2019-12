Germania refuza din nou sa trimita forte speciale in Africa, in ajutorul trupelor franceze

Ziare.

"Stabilitatea acestei regiuni constituie un factor esential al propriei noastre securitati in Europa si observam cu ingrijorare o deteriorare continua a situatiei la fata locului", a declarat o purtatoare de cuvant a Cancelariei germane, Ulrike Demmer, intr-o conferinta de presa la Berlin.Ea a amintit ca Angela Merkel vrea ca Germania "sa doreasca si sa-si asume o responsabilitate mai mare la fata locului".Concret, ministrul Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, presedintele Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservatori) a lui Merkel, a pledat in weekend in favoarea unui mandat consolidat al armatei germane in partea de sud a Saharei.Ea a dat ca exemplu Franta, "care este implicata la fata locului printr-un mandat mult mai robust" decat al armatei germane, cantonate in prezent in principal in Mali, in misiuni de formare si supraveghere, sub controlul strict al parlamentarilor germani.Merkel si tabara sa conservatoare trebuie sa infrunte opozitia populatiei, dar si a Partidului Social Democrat (SPD), care-i este partener in cadrul marii coalitii (GroKo)."Noi nu acceptam nicio ofensiva militara prost pregatita si nicio redefinire de catre Ministerul Apararii a politicii externe germane", a avertizat Saskia Esken, noul presedinte al SPD, intr-un interviu acordat duminica.In urma acestor frictiuni, Guvernul german a anuntat ca refuza, a doua oara, o cerere franceza de a trimite forte speciale in cadrul unui plan de consolidare european in vederea incadrarii fragilei armate din Mali.Parisul si-a exprimat dorinta sa fie trimise astfel de forte europene in Sahel, in cadrul unei unitati intitulate Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF), cu scopul de a sprijini eforturile celor 4.500 de militari francezi din cadrul Operatiunii Barkhane.Franta, a carei armata este prezenta in Sahel din 2013, considera ca miza este consolidarea armatelor din Mali, Nigeria si Burkina Faso in fata atacurilor jihadiste.