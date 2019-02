Germania respinge apelul americanilor de a rupe acordul cu Iranul

Ziare.

"Impreuna, cu britanicii, francezii si intreaga UE, am gasit un mijloc pentru ca Iranul sa ramana in acordul asupra programului sau nuclear. Iar obiectivul nostru este fara arme nucleare, tocmai pentru ca Iranul destabilizeaza regiunea", a subliniat seful diplomatiei germane, Heiko Maas, citat de AFP.Fara acest acord, "regiunea nu va mai fi sigura si va face intr-adevar un pas in plus spre o confruntare deschisa", a adaugat el, in timpul Conferintei pentru Securitate de la Munchen , care reuneste in fiecare an personalitati din domeniul diplomatiei si al apararii din intreaga lume si la care merge sambata si presedintele Klaus Iohannis, ca invitat de onoare. Joi, sustinand un discurs in cadrul unei conferinte asupra Orientului Mijlociu care s-a desfasurat la Varsovia, vicepresedintele american a denuntat mentinerea de catre europeni a acordului privind programul nuclear iranian si initiativa Frantei, Germaniei si Marii Britanii menita sa le permita companiilor europene sa opereze in continuare in Iran, in pofida sanctiunilor americane.Mike Pence ar urma, de asemenea, sa sustina un discurs la Conferinta de la Munchen, sambata. Presedintele Donald Trump a retras SUA, in 2018, din acordul asupra programului nuclear iranian , negociat de Administratia lui Barack Obama, estimand ca Teheranul incearca sa se doteze cu arme nucleare.Potrivit europenilor, Iranul respecta acest acord care garanteaza ridicarea sanctiunilor economice in schimbul angajamentului sau de a se limita strict la dezvoltarea unei industrii nucleare civile.