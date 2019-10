Germania, sub amenintarea extremismului: In orice moment ne putem astepta la un atac

Ziare.

"Amenintarea pe care o reprezinta antisemitismul, extremismul de dreapta si terorismul de dreapta este ridicata in Germania (...). O amenintare ridicata inseamna, ca si in cazul terorismului islamic, ca" in Germania, a afirmat Seehofer la postul public ZDF.Circa, dintre care, a subliniat Seehofer, precizand ca printre cei 12.000Miercuri, Stephan Balliet, un german de 27 de ani izolat social, a incercat fara succes sa patrunda intr-o sinagoga din Halle in care se aflau circa 50 de persoane ce sarbatoreau Yom Kippur. In fata esecului sau, atacatorul, inarmat cu arme si explozivi, a ucis o femeie ce trecea prin zona, apoi, cateva minute mai tarziu, un tanar intr-un restaurant de kebab. In final el a fost oprit de politie in urma unei urmariri cu masina.Stephan Balliet a filmat si difuzat in direct timp de 35 de minute pe o platforma de streaming atacul sau, in timpul caruia el a negat existenta Holocaustului si a insultat evreii. De asemenea, el a publicat pe internet "un manifest" in care isi exprima convingerile antisemite."Acest manifest a aparut pe internet la o zi dupa atacul sau", a precizat Seehofer.Ministrul de interne al Germaniei a subliniat ca sinagogile si locurile de cult evreiesti vor fi de acum incolo mai bine protejate si a anuntat infiintarea de noi posturi in serviciile de securitate.El a mai anuntat ca executivul german va interzice in viitorul apropiat sase grupari de extrema dreapta.