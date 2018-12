Germania se gandeste sa impuna o "taxa a moscheilor"

Ziare.

Liderul majoritatii parlamentare conservatoare (CDU) Thorsten Frei apreciaza, intr-un interviu acordat publicatiei "Welt", ca ar fi un "pas inainte", care ar permite islamului din Germania "sa se emancipeze de influenta donatorilor straini".O parlamentara din grupul social-democrat (SPD, la putere) Burkhard Lischka se declara deschisa unei dezbateri pe aceasta tema, relateaza Euronews.Aceasta taxa i-ar viza pe cei aproximativ 4,5 milioane de musulmani din Germania.Ea ar putea sa urmeze modelul impozitului bisericilor, in vigoare in Germania, platit de persoane care se declara crestine.Pentru ca moscheile sa fie eligibile in vederea acestei taxe, este necesar sa se declare "organizatii publice", la fel ca bisericile protestanta si catolica.