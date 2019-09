Germania se lupta cu sine

Succese economice, dar fara marile partide populare

Aroganta este nejustificata

La 1 septembrie 1939, armata germana a inceput in zorii zilei atacul asupra Poloniei, pornind practic al Doilea Razboi Mondial. Rezultatul: milioane de morti, raniti, stramutati, femei abuzate si o lume care inca mai sufera de pe urma furiei distrugatoare a nazistilor.Cu exact 80 de ani mai tarziu, in Germania, un partid care a castigat voturi prin incitarea la nationalism, rasism si xenofobie sarbatoreste rezultate de peste 20% . In landurile Saxonia si Brandenburg, AfD a obtinut cele mai bune scoruri electorale din istoria sa. Formatiunea a reusit in doar cativa ani sa devina in aceste regiuni din estul Germaniei dintr-un partid mic a doua forta politica din legislativele regionale. Nu ar trebui sa ne linisteasca faptul ca AfD nu a si castigat alegerile din Saxonia, asa cum prognozau sondajele.Ce spune deci despre Germania faptul ca un asemenea partid reuseste sa aiba atat de mult succes intr-o perioada economica foarte buna si intr-un context politic inca relativ stabil? Si ce motive de teama avem in cazul in care situatia economica se va schimba in rau, iar Germania va fi prinsa intr-un eventual val de recesiune globala?Cel mai mult au pierdut in principal cele doua partide traditionale din Republica Federala: Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarei Angela Merkel si social-democratii din SPD, care au inregistrat cele mai slabe scoruri electorale in cele doua landuri de la unificarea Germaniei. Acest trend inseamna la baza ca, pana si in Germania cea atat de stabila, lucrurile se complica tot mai mult in procesul de alcatuire a unor coalitii de guvernare. Si mai inseamna ca principiul marilor partide populare, care au adunat mereu ca niste rezervoare numeroase voturi de la alegatorii din vastul centru politic dintre cele doua extreme stanga si dreapta, nu mai functioneaza azi. Toate acestea arata cat de mult se lupta Germania cu propria identitate, cu ce fel de tara doreste de fapt sa fie. Ce directie vrea sa adopte in politica privind refugiatii, dar si in marile teme economice sau privind politica sociala. Cat de mult stat national si cat de multa Europa?Face parte din natura vietii sa recunoastem anumite lucruri si sa le analizam doar in retrospectiva, sa intelegem impactul unor momente istorice asupra viitorului doar dupa ce acestea s-au petrecut. In acest sens, putem doar specula ce vor scrie mai tarziu cartile de istorie despre data de 1 septembrie 2019.Fara indoiala ca aceste succese electorale regionale vor da aripi Alternativei pentru Germania la nivel federal. AfD este o formatiune puternica si nu va parasi prea curand scena politica. Este o realitate cu care celelalte partide trebuie sa invete sa se confrunte.Rezultatele AfD au dovedit cat se poate de clar responsabililor politici germani ca ceva nu merge deloc bine in tara si ca ar face bine sa priveasca si sa asculte cu atentie, pentru a intelege ce ii impinge pe alegatorii germani in bratele populistilor.De responsabilitatea istorica a Germaniei apartine insa si existenta unor principii nenegociabile. Printre acestea, libertatea religioasa si dreptul la azil al celor aflati in situatii de urgenta. Aceste principii nu au voie sa fie vreodata sacrificate, indiferent cat de dificila este sau va fi formarea unui guvern.