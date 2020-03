Germania, tara cu o mortalitate mica a COVID-19, preia pacienti din Italia si Franta

LIVE

Sase persoane infectate cu noul coronavirus in Italia vor fi internate in spitale germane, a anuntat luni ministrul-presedinte al landului Saxonia, Michael Kretschmer (CDU), in contextul in care Germania a luat deja in ingrijire medicala bolnavi din Franta, noteaza AFP."Cred ca este un semn foarte, foarte important ca noi ii sprijinim si, de asemenea, ii ajutam pe ceilalti atunci cand putem face asta", a declarat Michael Kretschmer in cursul unei conferinte de presa.Cei sase pacienti a caror stare nu a fost precizata vor fi transportati cu avionul spre spitale din Dresda si Leipzig, cele mai mari orase ale acestui land situat in fosta RDG.Michael Kretschmer a precizat ca a raspuns la o solicitare a guvernului italian."Am discutat cu mai multi medici si ne-au spus ca au capacitatea" de a acorda ingrijire acestor pacienti, in timp ceLiderul conservator nu a precizat cand vor ajunge acesti bolnavi in Germania.Potrivit agentiei germane de stiri dpa care nu-si citeaza sursele, opt pacienti italieni vor fi internati in spitale din Germania.La sfarsitul saptamanii trecute, alte trei landuri germane, din vecinatatea frontierei franceze, au anuntat ca au luat in ingrijire medicala bolnavi infectati din Franta, in special din regiunea Grand Est, puternic afectata de pandemie.In Germania, potrivit institutului de supraveghere sanitara RKI, circa 22.700 de persoane au contactat virusul care a facut 86 de morti.