Germania va adopta un plan de salvare economica de 822 miliarde de euro, fara precedent de la al Doilea Razboi Mondial

Potrivit unui proiect de lege, intrat in posesia jurnalistilor de la AFP sambata, Guvernul prevede sa puna la dispozitie un total de 822 de miliarde de euro ca imprumuturi, cu scopul de a ajuta intreprinderile si salariatii sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei.Data fiind "situatia de urgenta exceptionala" din Germania, Guvernul Angelei Merkel a hotarat de asemenea, in vederea ajutarii finantarii masurilor, sa imprumute bani - ceea ce nu s-a mai intamplat in aceasta tara din 2013.Din 2013, Germania, cea mai puternica economie europeana, foarte stricta in privinta planificarii bugetare, a obtinut mereu excedente.In premiera, Germania intentioneaza acum sa angajeze imprumuturi in valoare de 156 de miliarde de euro. Autoritatile renunta astfel la o reglementare bugetara stricta, pe care Germania o respecta de ani de zile, respectiv incadrarea intr-un deficit bugetar de maximum 0,35% din PIB. Prag care poate fi depasit doar in cazul unor circumstante exceptionale, pe care Berlinul le va invoca in acest moment, avand in vedere impactul epidemiei de coronavirus.Planul de salvare economica urmeaza sa fie adoptat luni de executivul german, dupa care va fi aprobat in zilele urmatoare de legislativ.In urma cu numai o saptamana, Berlinul a anuntat un plan de finantare de 550 de miliarde de euro pentru sustinerea economiei, insa acum a hotarat ridicarea plafonului pana la 822 de miliarde de euro.Decizia a fost luata avand in vedere raspandirea tot mai rapida a epidemiei in Germania, unde Instititul Robert Koch a raportat, sambata, 16.662 de cazuri de infectare, cu 2.700 mai multe fata de vineri, in timp ce numarul mortilor a crescut la 47.Planul financiar are in vedere finantarea unei intregi serii de masuri sociale - precum recurgerea la somaj partial, care ar urma sa afecteze aproximativ 2,5 milioane de persoane, potrivit ultimelor proiectii - si sa permita totodata o sustinere a intreprinderilor.Multe intreprinderi sunt nevoite sa-si inceteze sau sa isi reduca activitatile, existand riscul unor falimente in cascada.Germania, care este dependenta intr-o mare masura de exporturi, este mai expusa decat alte tari la contractia schimburilor internationale, cauzate de pandemia de coronavirus.Masurile luate atat in Germania, cat si la nivel international in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus afecteaza puternic economia si piata locurilor de munca, iar o evaluare a duratei pandemiei si a impactului acesteia pe termen lung este imposibila in acest moment.In consecinta, executivul german apreciaza ca anul 2020 urmeaza sa se soldeze cu "o scadere clara a Produsului Intern Brut", iar presedintele Bundesbank, banca centrala germana, a afirmat, intr-un interviu acordat Die Welt, ca o "recesiune" este "de-acum inevitabila".O mare parte din fondurile destinate sustinerii economiei, respectiv 600 de miliarde de euro, vor sustine finantarea Fondului de Salvare a Marilor Intreprinderi. In cazul in care aceste masuri se vor dovedi insuficiente, statul ia in calcul nationalizarea partiala a companiilor.Fondul de Salvare a Marilor Intreprinderi are ca obiectiv "sa atenueze impactul economic al pandemiei coronavirusului asupra companiilor", ajutandu-le "sa-si depaseasca dificultatile legate de numerar" si "consolidandu-le capitalul". Aici sunt vizate marile companii, cele al caror faliment "ar avea consecinte enorme asupra economiei nationale si pietei muncii", se arata in documentul citat.Ca masura de ultima instanta, statul german va avea posibilitatea sa nationalizeze - in mod partial si in mod provizoriu - anumite companii, pentru a le ajuta sa supravietuiasca crizei provocate de coronavirus.Germania a mai aplicat astfel de masuri in sectorul bancar, in timpul crizei financiare din 2008/2009.Unul dintre primii candidati la operatiunile de "recapitalizare" din planul executivului german ar putea fi compania aeriana Lufthansa, care in acest moment are aproape intreaga flota blocata la sol.De asemenea, operatorul de turism TUI, numarul unu mondial, a cerut deja un ajutor de stat.