Germania va plati costurile pentru ingrijirea pacientilor europeni bolnavi de Covid-19 aflati in spitalele sale

Costurile pentru ingrijirea acestor pacienti ar trebui sa ajunga la aproape 20 de milioane de euro, a precizat ministrul Sanatatii, Jens Spahn, inainte de a participa la o reuniune a Consiliului de Ministri cu privire la criza provocata de noul coronavirus.''Germania va plati costurile pentru ingrijirea pacientilor'' europeni de pe teritoriul sau, ''deoarece este vorba de conceptul nostru de solidaritate europeana'', a explicat el.Berlinul sustine in prezent ''peste 200 de pacienti europeni infectati cu coronavirus'' si are ''capacitatea, daca este necesar, sa acorde mai mult'' sprijin, a adaugat ministrul.Mai putin afectata de pandemie decat vecinii sai si beneficiind de mai multe locuri la terapie intensiva, Germania a primit in ultimele saptamani pacienti europeni, intre care francezi si italieni, pentru a ajuta sistemele medicale din tari vecine.Anuntul survine in conditiile in care in Germania se redeschid luni majoritatea magazinelor cu o suprafata sub 800 m2 ca parte a unei ridicari treptate a masurilor de izolare.Epidemia de COVID -19 din Germania este de acum ''sub control si gestionabila'', a declarat vineri ministrul Jens Spahn.