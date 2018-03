Germania vrea un minister al Patriei, folosind un concept care aminteste de nazisti

Ziare.

com

In limba germana, "heimat" inseamna "camin", un concept care se situeaza intre patrie si pamant si al carui sens a fost deturnat in perioada nazismului.Acest minister este noutatea pe care o aduce Guvernul de coalitie format de social-democrati si conservatori, comenteaza France Presse.La conducerea sa se va afla Horst Seehofer, presedintele Uniunii Crestini-Sociale (CSU), filiala bavareza (extrem de conservatoare) a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel.Initiativa crearii acestui minister apartine CSU, amenintat in fiefurile sale de cresterea influentei Alternativei pentru Germania (AfD), de extrema dreapta, in conditiile in care in octombrie in Bavaria sunt preconizate alegeri regionale.Ingrijorarea se simte mai ales in cadrul comunitatii turce, cea mai mare comunitate de imigranti din Germania. "Ne temem ca aceasta incurajeaza divizarea si excluderea si nu coeziunea si simtul apartenentei", apreciaza presedintele Comunitatii turce Gokay Sofuoglu, reamintind ca respectivul cuvant a jucat un rol important in doctrina nazista rasiala privind cultul radacinilor, pamantului si sangelui."Heimat" este un concept deopotriva emotional si identitar: dificil de tradus, el are mai multe intelesuri cum ar fi patria, tara de origine, pamantul sau, mai general, locul unde te simti ca acasa.Acesta pastreaza un caracter extrem de "provincial", contrar "identitatii nationale" ridicata la rang de minister in Franta intre 2007 si 2009, ilustrand o "viziune generala pentru intreaga natiune", explica Sophie Schonberger, profesor de drept la Universitatea din Konstanz."Heimat" descrie, de asemenea, o miscare cinematografica in voga in anii 1950, cu filme specifice, axate pe povesti de dragoste intr-un cadru german bucolic.Intre timp, Germania a devenit multiculturala dupa sosirea in anii 1960 a lucratorilor straini, in special a imigrantilor turci. Iar din 2015 Germania a primit peste 1 milion de refugiati provenind din Siria si Afganistan.Conceptul nu readuce in atentie "doar rochiile de tip Dirndl si Lederhosen" (faimosii pantaloni scurti din piele), aceste costume traditionale bavareze sau austriece, spune Horst Seehofer, adaugand ca asta va ajuta la dezvoltarea comunelor sarace care sufera de o imbatranire a populatiei. Este vorba de zone situate in special in fosta RDG comunista, unde AfD a obtinut cele mai bune scoruri in alegeri.Demersul se inscrie in linia "revolutiei conservatoare" cerute de CSU. Familie, "radacini crestine" si patria ca "stabilitate culturala" sunt cuvintele-cheie ale acestei miscari, spune unul dintre initiatori, Alexander Dobrindt.Aceste aspiratii sunt impartasite de multi din CDU, partidul de centru-dreapta al Angelei Merkel. Linia centrista a cancelarului, de 12 ani la putere, si politica sa in domeniul migratiei generoasa pe termen lung, sunt considerate responsabile pentru avansarea aripei dure a extremei drepte in Germania.