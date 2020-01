Germanii nu vor sa dea uitarii trecutul nazist al tarii lor

Majoritatea germanilor este pentru asumarea raspunderii

In urma cu 75 de ani Armata Rosie ii elibera pe putinii supravietuitori ai lagarului de concentrare de la Auschwitz. Peste un milion de oameni, intre care cei mai multi evrei, au fost ucisi acolo. La initiativa fostului presedinte federal Roman Herzog, in 1996, ziua de 27 ianuarie a fost declarata oficial data de comemorare a victimelor regimului nazist. In 2005 Organizatia Natiunilor Unite a declarat 27 ianuarie Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului.In ultimii ani, antisemitismul a revenit in Germania. Actele de violenta comise asupra evreilor s-au inmultit. Membrii comunitatii religioase evreiesti au fost atacati, inclusiv pe strada. Cel mai grav incident a fost cel de pe 9 octombrie 2019, in orasul german Halle, cand a avut loc tentativa de ucidere a 51 de credinciosi aflati in sinagoga, in ziua celei mai insemnate dintre cele trei mari sarbatori evreiesti, Ziua Ispasirii (Yom Kippur).Cat de importanta este pentru germani memoria Holocaustului? La cererea Deutsche Welle, institutul pentru sondarea opiniei publice Infratest dimap a realizat un studiu pe un esantion reprezentativ de 1018 persoane, chestionate telefonic. Rezultatele sunt "in mare, linistitoare", conform sociologului Roberto Heinrich.La intrebarea "Considerati ca se vorbeste prea mult, cu masura sau prea putin de crimele regimului nazist?" peste jumatate din germanii chestionati sunt de parere ca abordarea trecutului se face intr-o maniera potrivita. Fiecare al patrulea german afirma ca se vorbeste prea mult despre aceasta perioada, in vreme ce fiecare al saselea participant la studiu crede ca in Germania se aminteste prea putin de crimele naziste.75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz"Recent, cineva spunea ca, la aproape 75 de ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, n-ar trebui sa ne mai preocupe atat de mult national-socialismul, ca ar trebui sa incheiem acest capitol. Dupa parerea dumneavoastra, are dreptate sau nu?". Aceasta a fost cea de-a doua intrebare adresata participantilor la sondaj. O larga majoritate (60%) nu este de acord cu incheierea acestui capitol din istorie, iar 37% considera ca ar fi vremea ca perioada nazista sa fie data uitarii.75 de ani de la eliberarea lagarului de la AuschwitzCel de-al treilea set de intrebari a facut trimitere la examinarea trecutului. Pentru trei din patru germani, vizitarea unui monument ca Auschwitz sau Buchenwald ar trebui sa devina, in viitor, parte din cursurile de istorie. 61 de procente incurajeaza examinarea rolului propriei familii in perioada national-socialista. In schimb, 55% nu considera necesar sa le fie transmise obligatoriu solicitantilor de azil politic informatii despre crimele regimului nazist."Educatia ajuta, a fost prima reactie a unui coleg dupa ce a analizat rezultatele studiului", spune Roberto Heinrich. De mare insemnatate s-a dovedit a fi mai ales in setul de intrebari privind incheierea acestui capitol din istorie. In timp ce doar 21% din persoanele chestionate avand diploma de Bacalaureat si studii postliceale ar fi de acord ca Germania sa renunte in a mai analiza trecutul nazist, peste jumatate (56%) - absolventi ai invatamantului obligatoriu sau 10 clase - ar vrea sa vada incheiata dezbaterea pe aceasta tema."In general, insa, o majoritate clara este de parere ca trecutul ar trebui sa ne preocupe in continuare", conchide Roberto Heinrich. Climatul politic si cel social din Germania s-au schimbat. O demonstreaza rezultatele sondajelor "Memo Deutschland" din 2018 si 2019. Daca in urma cu doi ani doar 26% erau pentru incheierea dezbaterii in jurul perioadei naziste, in 2019 procentul acestora crescuse la 33%. Un plus de 4% se constata in urma actualului sondaj infratest dimap, realizat la solicitarea Deutsche Welle.