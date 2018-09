Germanii privesc cu ochi buni imigrantii, in ciuda tuturor controverselor - sondaj

Principalele concluzii

Educatia ar putea fi solutia la tensiunile actuale

Oamenii care traiesc in Germania continua sa aiba o parere buna despre societatea multiculturala din aceasta tara. Aceasta este concluzia unui studiu publicat de Consiliul de Experti al Fundatiilor Germane pentru Integrare si Migratie (SVR)."Barometrul Integrarii pe 2018" este primul studiu reprezentativ publicat pe aceasta tema de la asa-numita criza a refugiatilor din 2015, in timpul careia sute de mii de persoane si-au parasit tarile ravasite de razboi si saracie si au gasit refugiu in Europa.Studiul a descoperit, surprinzator pentru unii, ca. Aceasta in ciuda relatarilor preponderent negative privind refugiatii si politica privind migratia.Aproape 64% de localnici, persoane descrise drept germani fara origini straine, vad cu ochi buni actuala situatie privind integrarea din societatea germana. Numarul lor este marginal mai mic decat in 2015, cand 65,4% erau de aceasta parere. Rezidentii cu origini straine sunt si mai optimisti: aproape 69 de procente dintre ei considera pozitiva starea integrarii in Republica Federala.Studiul a observat diferente de opinie intre germanii din Vest si cei din Est: 66% dintre germanii din Vest sunt multumiti de statutul imigrarii, pe cand in landurile din fostul RDG satisfacuti cu actuala situatie ar fi doar 55% dintre cei intervievati.Cercetarea a relevat ca parerile mai proaste despre imigratie si integrare se intalnesc in regiunile germane unde traiesc cei mai putini migranti, de exemplu in landurile estice.De asemenea, barbatii sunt mai critici decat femeile cand vine vorba de politica privind integrarea.Cercetatorii au descoperit ca scepticismul fata de imigranti se reduce atunci cand localnicii au mai mult "contact personal" cu acestia."Experientele din viata de zi cu zi sunt mult mai bune decat se sugereaza in relatarile mass-media", au notat autorii studiului.Responsabila federala pentru integrare, Annette Widmann-Mauz, a apreciat ca rezultatele studiului sunt "un semn bun" si ca este important sa fie sprijinite scolile si celelalte institutii unde oamenii au oportunitati sporite de a intra in contact cu vecinii lor.Aceasta a remarcat ca atitudinile fata de integrare sunt cele mai bune "acolo unde membrii comunitatilor au contacte directe, in cercurile de prieteni sau la serviciu."Cei mai multi germani sunt dispusi sa-i ajute pe refugiati: atitudinea fata de refugiati este majoritar pozitiva atat in randul etnicilor germani, cat si in randul rezidentilor cu origini straine.Cam 60% dintre localnicii germani sprijina preluarea de refugiati, inclusiv in cazul in care Germania ar ramane singura tara din UE care ar mai primi astfel de solicitanti de azil. Cu toate acestea, majoritatea germanilor considera ca numarul nou-venitilor ar trebui limitat.Rezultatele acestui ultim "Barometru al Integrarii" vin dupa recentele incidente violente care au avut loc in orase din estul Germaniei, la Chemnitz si Kothen. Acolo, doi cetateni germani au fost ucisi de persoane cu statut de refugiati, incidente care au generat proteste si violente secundare.Desi tema migrantilor si refugiatilor domina relatarile presei germane si politica recenta a Guvernului de la Berlin, germanii se declara, potrivit sondajelor de opinie, mult mai preocupati de subiecte precum pensiile, preturile tot mai mari la case si chirii, starea educatiei si a infrastructurii.