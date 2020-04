Germanii raman acasa - deocamdata

Ierarhizarea prioritatilor si un bonus de incredere

Increderea oamenilor intareste Guvernul

Ziare.

com

"N-as fi o cancelara buna daca as numi o data pentru revenirea la normal", declara, luni dupa-amiaza, Angela Merkel la Berlin. Deocamdata deci nu se schimba inca nimic si nu se stie cand germanii se vor putea intalni din nou cu prietenii, cand vor putea merge din nou la restaurant sau cand se vor redeschide numeroasele magazine inchise din motive de pandemie. Altfel decat in Austria, Merkel nu prezinta un plan de revenire la normal, in etape.Deja la finele saptamanii trecute, cancelara ii pregatea pe germani pentru ceea ce va veni: "Vom trai un altfel de Paste decat pana acum." Aceasta a fost una din afirmatiile cheie din video-podcast-ul Angelei Merkel, in care sefa Executivului de la Berlin mai enumera ce nu este inca permis acum, in preajma sarbatorilor de Paste pentru catolici si protestanti: nu se va putea merge la slujbe religioase in biserica, nu se vor face vizite rudelor, nu se va iesi afara in grup mare, nu se vor putea intreprinde calatorii - nici in tara, nici in strainatate.Toate acestea, desi cancelara a admis ca cifrele prezentate de Institutul Robert Koch privind evolutia pandemiei de coronavirus in Germania "dau mici motive de speranta", dat fiind ca numarul infectiilor cu coronavirus a scazut usor.Dar cifrele absolute ale cazurilor de COVID-19 sunt inca ridicate si ar putea sa mai creasca, deoarece, potrivit expertilor, greul cel mare inca abia urmeaza. Eforturile disperate ale Guvernului de a procura echipamente si masti de protectie denota clar care au fost si sunt carentele Executivului in actuala criza.In timp ce alte tari si-au refacut rapid rezervele, ca de pilda Austria, Germania a reactionat la aceasta problema cu intarziere. Pe de alta parte, Germania dispune insa, in comparatie cu alte tari, de suficiente paturi de spital pentru pacientii infectati cu coronavirus.In plus, populatia respecta limitarile, in parte drastice, ale libertatii de miscare. Asa s-a intamplat si weekendul trecut, primul cu adevarat insorit din acest an.Cat de dificil este sa gasesti masura potrivita in alegerea dintre protectia sanatatii populatiei si imperativele economiei nationale scoate la iveala un alt amanunt: deja de peste trei saptamani, granitele Germaniei cu alte tari europene - cum ar fi Austria, Franta si Elvetia - sunt inchise pentru majoritatea oamenilor.Ministrul de Interne, Horst Seehofer, vrea acum sa inchida si frontierele cu Polonia, Cehia si Olanda, urmand a fi permisa doar circulatia navetistilor si a marfurilor. Initiativei sale s-au opus, insa, guvernele de land din Renania de Nord-Vestfalia si Saxonia Inferioara.Legaturile transfrontaliere din regiunea de granita belgiano-germano-olandeza sunt mai stranse decat oriunde altundeva in Europa. Deocamdata, libertatea de miscare din aceasta regiune se mentine, ce-i drept in regim limitat.Faptul ca Guvernul are impresia ca poate evalua tot mai bine situatia din tara e demonstrat si de decizia anuntata de a trimite in carantina pentru 14 zile toate persoanele care intra in Germania. Masura, care va fi aplicata incepand cu data de 10 aprilie, e menita a impiedica importarea de noi infectii din strainatate.In aceste zile devine vizibil cat de dificil este sa guvernezi pe timp de pandemie: unele decizii trebuie ajustate, altele abrogate. Deciziile Executivului se iau intr-un ritm ametitor.Ministrii de Finante si Economie completeaza legislatia de creditare a intreprinderilor mici si mijlocii, iar pentru dobanzile sensibil crescute, statul preia toata raspunderea.Ministrul de Finante, Olaf Scholz, sustine calm ca asteapta ca majoritatea creditelor sa fie rambursate. Responsabilii de la Berlin construiesc, asadar, pe un imens avans de incredere.Mesajul central este acela ca Germania a decis ca, deocamdata, drasticele masuri sa ramana in vigoare. Guvernantii sunt ajutati si de increderea de care se bucura, potrivit sondajelor recente. Si increderea Guvernului in populatie pare suficient de mare, astfel incat sa le pretinda oamenilor sarbatori pascale mai putin frumoase. Numai de aceasta data.