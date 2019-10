Greva in aeroporturile din Germania: Peste 100 de zboruri sunt anulate

Ziare.

Greva, la apelul sindicatului insotitorilor de bord UFO, trebuia initial sa dureze intre orele locale 05:00 si 11:00 (03:00 si 09:00 GMT), dar o escaladare a conflictului cu conducerea Lufthansa a dus la prelungirea grevei pana la miezul noptii.Greva de la Eurowings, Germanwings, SunExpress si CityLine a dus la anularea a peste o suta de zboruri, in principal zboruri pe distante scurte, pe aeroporturile din Hamburg, Munchen, Berlin-Tegel, Koln si Stuttgart, potrivit agentiei de presa DPA.Cu toate acestea, aeroportul din Frankfurt, cel mai frecventat din tara, a comunicat despre "foarte putine" anulari, care au afectat compania CityLine.Intr-un comunicat, UFO a explicat prelungirea grevei dupa ce grupul Lufthansa a trecut intr-o "noua etapa", avertizand salariatii ca aceste greve sunt "ilegale" si le "ameninta locurile de munca"."Nu este doar o eroare, este, de asemenea, un semn al unei noi etape in ceea ce priveste amenintarile la adresa membrilor echipajului de cabina", a declarat sindicatul. "Acest comportament trebuie sa inceteze", potrivit acestuia.Vineri, sindicatul a anulat o greva care putea sa afecteze compania-mama Lufthansa dupa anuntul facut de directie privind o crestere de 2% a salariilor insotitorilor de bord, in conditiile in care UFO ceruse o crestere de 1,8%.Insa alte cereri privind imbunatatirea conditiilor de munca nu au fost indeplinite, iar UFO nu a exclus alte actiuni.Luni, Lufthansa declarase ca grupul considera drept "ilegale apelurile la greva" venind dinspre UFO, apreciind ca sindicatul nu mai are dreptul sa vorbeasca in numele lucratorilor, contestandu-i statutul in justitie.