Haos in sistemul de invatamant german: "Nu suntem cobai!"

"O catastrofa fara margini"

Persoanele din grupele de risc sunt nelinistite

Vise spulberate, amanari

Redeschiderea treptata a scolilor i se pare tinerei de 15 ani Elea Marschollek din Lippstadt o decizie "iresponsabila" luata de autoritati. Timp de o luna au fost inchise in Germania toate scolile ca masura de franare a raspandirii COVID-19. Landurile federale au decis sa revina dupa data de 4 mai, pas cu pas, la normal. Intr-o prima faza isi reiau cursurile elevii care se afla inaintea examenelor. Unele guverne regionale au dorit sa redeschida portile scolilor si mai devreme, asa incat deja din 20 aprilie unii elevi si-au reluat cursurile. Dar si in cadrul aceluiasi land, reglementarile difera de la o scoala la alta.Elea Marschollek traieste in cel mai populat land din Republica Federala - Renania de Nord-Vestfalia (NRW) - si urmeaza a-si da examenul final la scoala de zece clase (Realschule), la care invata, dupa care spera sa-si continue studiul la un liceu teoretic (Gymnasium), unde ar putea sa-si dea bacalaureatul, pentru a studia apoi la universitate.Acum trebuie sa mearga din nou la scoala, desi cazurile de infectii cu coronavirus sunt in landul NRW, comparativ cu celelalte regiunie ale Germaniei, peste medie. Tanara i-a trimis, furioasa, un mesaj lung pe Instagram premierului de land, Armin Laschet, subliniind: "Noi suntem viitorul electorat si nu vom uita cui nu i-a pasat de sanatatea noastra."In ceea ce o priveste, nu ii e teama de noul virus, dar fratele ei tocmai face cursuri de pregatire pentru a deveni infirmier intr-un camin de batrani. "Daca ma infectez la scoala, pot transmite apoi prin fratele meu coronavirusul la persoanele varstnice din camin, ceea ce ar fi o catastrofa fara margini", explica ea in dialog cu DW.Scolile s-au gandit desigur la acest aspect si au luat masuri de igiena, conform recomandarilor facute de expertii care au pledat pentru redeschidere. Astfel, elevii urmeaza a sta in clasa la o distanta de un metru si jumatate unul de altul. Totodata trebuie sa existe posibilitatea spalarii si dezinfectarii mainilor. "Stiu prea bine cum arata toaletele la scoala fiicei mele. Ea nu merge la WC decat daca e neaparata nevoie", ne spune, vadit enervata, Susanne Hauser, mama unei alte eleve. Nici ea nu este deloc incantata de redeschiderea prematura a scolilor.Elevii care se pregatesc pentru examenul de bacalaureat nu sunt obligati sa participe la cursurile pregatitoare, dar acestea le sunt, totusi, de mare ajutor. "Fiica mea nu stie ce sa faca. Pe de o parte nu vrea sa piarda din ore, pe de alta se gandeste la ce i-ar sluji un bacalaureat daca isi pierde unul din parinti."Susanne Hauser, angajata a unui birou de avocatura, sufera de astm si emfizem pulmonar si face, ca atare, parte din asa-numitele grupe de risc. Chiar si o simpla raceala ii creeaza mari probleme: "Am respectat cu totii foarte strict apelul de a sta acasa. Si acum? E cam stresant." Ceea ce nu intelege ea, e de ce se iau acum decizii pripite. Si mai ales referitor la copii.Si Ralf Radke vede lucrurile in mod similar. El este nu doar consultant financiar, ci si presedintele onorific al comitetului de parinti al sistemului scolar integrat din landul Renania de Nord-Vestfalia. Luna trecuta nu a primit multe telefoane de la parinti ingrijorati. Dupa anuntul facut de autoritati privind redeschiderea scolilor, situatia s-a schimbat radical. Parintii il suna, consternati si plini de teama. Unii parinti nu vor nici in ruptul capului sa-si lase copiii sa mearga din nou la scoala. Radke atrage atentia ca nu numai pentru elevii aflati in prag de examene, ci si pentru ceilalti care ar urma sa-si reia activitatea, treptat, acest an scolar pana in vara va fi unul extrem de dificil.Nu doar parintii, ci si elevii iau pozitie. Cat de frustrati sunt si ei se poate constata citind postarile a mai multor mii de scolari in Internet. Acestia nu doar ca se tem ca s-ar putea contamina, dar sunt nemultumiti si de conditiile de pregatire pentru bacalaureat. Multi elevi propun, de aceea, intocmirea unei medii in functie de notele avute pana la declansarea actualei crize. Cine vrea sa-si imbunatateasca media, poate veni, benevol, la scoala - propun ei.Elea Marschollek s-a alaturat miscarii de protest. Si ea se teme, insa, ca din cauza pandemiei nu va fi suficient de bine pregatita pentru examene si nu va reusi sa primeasca nota necesara care sa-i permita inscrierea la scoala superioara. Coronavirusul ar putea sa-i spulbere visul de a studia, dupa bacalaureat, in Marea Britanie. Sau, cel putin, va insemna o amanare. Maine, Elea isi va relua cursurile la scoala - intr-o clasa cu doar 13 colegi, din motive profilactice. De clasa politica e dezamagita: "Am impresia ca se fac experimente pe seama noastra. Doar nu suntem cobai!"