Insarcinatul cu afaceri german la Teheran, convocat de Iran dupa remarci ''inacceptabile'' ale unor oficiali despre moartea lui Soleimani

O purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel, Ulrike Demmer, a declarat vineri ca raidul american ce l-a ucis pe Soleimani a fost "o reactie fata de o serie de provocari militare a caror responsabilitate o poarta Iranul", aminteste AFP.Dupa ce si-a exprimat preocuparea fata de situatia creata in zona dupa moartea generalului Soleimani, purtatoarea de cuvant a cancelarului Merkel a facut aluzie la atacurile de anul trecut impotriva unor petroliere in zona stramtorii Ormuz si la atacul aerian din septembrie asupra unor instalatii petroliere saudite. Washingtonul si Berlinul atribuie aceste atacuri Iranului, care insa neaga orice responsabilitate.Potrivit MAE de la Teheran, remarcile purtatoarei de cuvant Ulrike Demmer sunt "incorecte, necugetate si daunatoare". Autoritatile iraniene i-au amintit insarcinatului cu afaceri german ca generalul "martir Soleimani este respectat nu doar in Iran, ci si in regiune si la nivel international ca erou al luptei impotriva terorismului" si impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria si Irak, se mai mentioneaza in comunicatul emis de MAE iranian.Artizan al strategiei militare iraniene in Orientul Mijlociu, generalul Qassem Soleimani conducea Forta Quds, unitate speciala din corpul Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe. Pe seama lui Statele Unite au pus atacuri soldate cu moartea a numerosi militari americani in regiune si l-au ucis vineri intr-un atac cu drona la Bagdad.