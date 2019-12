Interzicerea artificiilor de Anul Nou: sfarsitul unei traditii?

Primejdie pentru oameni si cladiri

Ingradirea tirului de artificii este pe val

Activistii de mediu fac presiuni

Siguranta, mai importanta decat mediul

Ziare.

com

Intai se ciocneste un pahar de sampanie, apoi se iese in strada pentru lansarea artificiilor. Asa se intampla de regula in noaptea de Revelion in Germania. Iar germanii sunt dispusi sa cheltuie bani seriosi pentru artificii. Anul trecut, uniunea industriei pirotehnice a raportat vanzari de 133 de milioane de euro.Lansarea artificiilor de catre persoanele particulare este o traditie incetatenita in Germania de Revelion. Numerosi oameni se duc in zilele premergatoare sarbatorii dintre ani si se aprovizioneaza serios cu artificii si pocnitori. In alte tari este altfel. La Dublin si Paris, de pilda, exista lansari organizate de artificii in punctele centrale ale metropolelor.Caracteristicul sfarsit de an din Germania presupune si dezavantaje. Artificiile polueaza mediul inconjurator, sperie copiii si animalele si in fiecare an se inregistreaza sute de raniti din cauza pocnitorilor care explodeaza necontrolat.Intre acestea se numara Aachen, orasul de la granita germano-olandezo-belgiana. Acolo au fost pentru prima data interzise in acest an si artificiile care se inalta mai mult de 2 metri de la pamant."Vrem sa protejam cladirile noastre istorice. Cu noua ani in urma a existat un incendiu intr-una din bisericile noastre, provocat de artificii, care a deteriorat grav altarul", a declarat pentru DW Linda Pesch, reprezentanta a Primariei.In centrul medieval se afla, in stransa vecinatate, Domul, case vechi din barne de lemn si alte constructii istorice. Nu vor mai fi deci lansate rachete la cumpana dintre ani. Moare astfel o traditie?La prima vedere exista indicii ca in curand Germania va urma exemplul Parisului. Acolo se pune accent mai degraba pe spectacole de lumini si raze laser. Persoanelor fizice le este interzis sa lanseze artificii.Si metropole cum ar fi New York sau Sydney interzic persoanelor private sa lanseze artificii si pocnitori. La New York oricum nu exista o traditie in acest sens. In schimb, un mare spectacol de artificii este organizat oficial de Ziua Independentei.Si in Franta este cam la fel. Totul se organizeaza central,In Germania, trei din patru persoane chestionate s-au pronuntat pentru interzicerea completa sau macar partiala a artificiilor de Revelion, potrivit unui sondaj reprezentativ realizat de institutul YouGov.. Mai ales femeile sunt in favoarea interdictiei. 80 la suta din acestea ar fi de acord cu interzicerea lansarii de artificii de catre persoanele private. Aceeasi opinie este impartasita de 69 la suta dintre barbati.Pe fundalul sprijinului masiv pentru interzicerea artificiilor si pocnitorilor, activistii de mediu apeleaza la eforturi in vederea asigurarii sustenabilitatii. ONG-ul Deutsche Umwelthilfe (DUH) a cerut tuturor cetatenilor sa depuna in comunitatile lor. In plus, DUH a adresat unui numar de 98 de orase petitii cu acelasi continut.DUH pleaca de la premisa ca in noaptea de Revelion mediul inconjurator este profund afectat, fiind produse 5.000 de tone de praf fin in interval de numai cateva ore. Aceasta ar corespunde unei cantitati de 16 la suta din praful fin produs anual de traficul rutier.Totusi, autoritatile din orasele care au decis pentru interdictie spun ca nu protectia mediului a determinat aceasta masura. La Aachen, de pilda, spune Pesch, Oficiul local pentru Mediu a masurat anii trecuti cantitatea de praf fin produs de articiile de Revelion si a constatat ca poluarea este atat de redusa, incat nu joaca aproape niciun rol.Si in capitala Bavariei, Munchen, nu protectia mediului produce ingrijorari, ci. Primaria isi motiveaza interdictia partiala printr-o analiza a riscurilor elaborata de politie.Conform documentului "oamenii nu mai pot fi siguri ca vor trece in siguranta cumpana dintre ani daca se afla in centrul metropolei". De aceea au fost interzise artificiile in inima orasului. Dar in rest se pot lansa pocnitori si artificii oriunde.