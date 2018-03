Islamul nu apartine Germaniei: Sau cum se lupta Patria cu ea insasi

O sansa irosita

Care Islam apartine de Germania?

Nu i-a luat mult timp: in primul sau interviu in noua sa calitate, ministrul german al Patriei, Horst Seehofer, arata clar cum crede el ca trebuie purtata dezbaterea privind patria si integrarea: prin polarizare si izolare.In propozitia rostita de el, "Islamul nu apartine Germaniei", se afla exact catalizatorul fatal care stimuleaza divizarea Germaniei. Si asta intr-o perioada in care atacurile asupra moscheilor si altor edificii islamice se inmultesc.Este un lucru periculos nu doar pentru convietuirea din interiorul Germaniei, dar si pentru unitatea din cadrul UE. Pentru ca intr-o perioada a tendintelor izolationiste insasi supravietuirea Uniunii este in joc. Iar cererea lui Seehofer de a suspenda pe termen nelimitat acordul Schengen creeaza si mai multa nesiguranta.Nu este doar periculos faptul ca Horst Seehofer s-a decis pentru o astfel de directie. Este si o sansa irosita. Este evidentiata astfel dezbaterea incinsa lansata, din nou, de politicianul din Bavaria. In timp ce una din parti este indignata de afirmatiile ministrului Seehofer, cealalta parte aplauda cat poate de tare: "In sfarsit, unul care spune ce gandim cu totii."Un om moderat nu ar pune si mai multe paie pe acest foc prin retorica sa. Tocmai pentru ca abia a preluat functia ministeriala, el are sansa sa se familiarizeze cu problemele, nesigurantele, temerile cetatenilor.In Republica Federala traiesc patru milioane de musulmani. Aceasta este realitatea. Cine afirmanu face decat sa dea apa la moara fortelor extremiste.De ce nu intreaba Seehofer mai degraba care Islam apartine de Germania? Astfel ar putea responsabiliza si asociatiile islamice din Germania, care s-ar putea implica mai mult in organizarea unei convietuiri armonioase? De ce nu incearca el sa colaboreze cu musulmanii care traiesc aici si care respecta Constitutia germana? Care se pronunta atat pentru egalitatea intre sexe, cat si impotriva discriminarii homosexualilor?Acesta ar fi spiritul in care noul guvern federal ar trebui sa abordeze problema integrarii. Si ar fi si o posibilitate constructiva de a adresa temerile acelor cetateni care au votat pentru populistii de dreapta de la AfD la ultimele alegeri generale.Nu este o intamplare ca Germania a avut nevoie de aproape o jumatate de an pentru a forma un guvern dupa alegerile din septembrie 2017. Este, de fapt, o reflectare a luptei pe care Germania o duce in ceea ce priveste identitatea sa de tara de imigrare.Concentrarea permanenta pe Islam este o alta dovada a neajutorarii care domneste acum.