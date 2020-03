Izolarea la domiciliu poate duce la cresterea cazurilor de violenta domestica

Ziare.

GdP estimeaza o crestere a cazurilor de violenta in spatiul casnic, in timp ce criminalitatea publica va scadea intrucat numarul celor care se vor aventura afara va fi mai mic, relateaza joi DPA.Vicepresedintele GdP, Joerg Radek, a avertizat ca ''exista infractiuni care se petrec si in spatele usilor inchise, cum ar fi violenta domestica'', adaugand ca acesta este aspectul care il ''ingrijoreaza cel mai tare''.Cancelarul Angela Merkel a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute instituirea unei asa-numite ''interdictii a contactelor'', in urma careia numeroase persoane sunt nevoite sa-si petreaca timpul doar in compania celor cu care impart domiciliul, intr-o perioada care se anunta totodata dificila din punct de vedere financiar.''Situatia poate reprezenta o sursa de stres'', a declarat psihologul Anja Stiller, din cadrul Institutului de cercetare in criminologie din Saxonia Inferioara, pentru DPA.Costurile psihologice ale pandemiei de coronavirus si ale restrictiilor care au urmat pot fi deja constatate in China, potrivit lui Alena Buyx, profesoara de etica medicala la Universitatea Tehnica din Munchen.Aceasta subliniaza ca suferintele psihologice au sporit in aceasta regiune, unde a fost constatata o inmultire masiva a cazurilor de abuz domestic impotriva femeilor si copiilor."Acestea sunt efecte colaterale si pentru acest motiv trebuie sa implementam restrictiile tinand cont de cazurile concrete", a spus Buyx.