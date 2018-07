La Bruxelles s-a creat impresia ca Germania a devenit mai degraba o frana pentru UE

Ultimatumuri si amenintari cu demisii

"Parte a noii politici de azil"

Italia si Austria resping propunerile lui Seehofer

Dispute si pe tema "Brexit"

Sala pentru presa a Ministerului federal de Interne de la Berlin era marti dimineata arhiplina. Spre bucuria lui Horst Seehofer, seful Internelor si al crestin-socialilor bavarezi, care poarta o cravata in culorile formatiunii sale, CSU - albastru si alb. Cu zambetul pe fata priveste in jur si abia asteapta sa-si prezinte asa-numitul "Masterplan vizand migratia", despre care s-a tot discutat aprins in ultimele saptamani.Deja cu aproximativ o luna in urma avea de gand Horst Seehofer sa-si prezinte planul privind inasprirea politicii de azil. Dar intr-o chestiune s-a lovit de obiectiile ferme ale cancelarei Angela Merkel (CDU) . Seehofer propunea ca refugiatii inregistrati intr-un alt stat al UE sa fie direct respinsi la granita cu Germania. Angela Merkel a repins categoric initiativa, cautand o solutie europeana. Au urmat certuri dure intre partenerii aflati la guvernare, ultimatumuri si amenintari cu demisii si n-a lipsit mult pana la prabusirea coalitiei de la Berlin. Un summit special al UE a dus in final la un compromis. Asa a reusit sa se salveze coalitia conservator-laburista de guvernamant.Iar acum Seehofer o ia de la capat afirmand ca "acest masterplan este parte a noii politici de azil, extrem de importante" si enumera diferite aspecte: combaterea cauzelor din tarile de origine care-i determina pe oameni sa se refugieze, sporirea controalelor la frontierele externe ale UE s.a.m.d. - toate chestiuni in linii mari necontroversate.Dupa saptamani de tensiuni si dispute aprinse in cadrul coalitiei de guvernamant, Seehofer isi prezinta in sfarsit "masterplan"-ul, care, din pacate, nu mai prea e actual. Pentru ca brusc sa fie vorba si de asa-numitele centre de tranzit pentru refugiati de la frontiere. Nu tocmai aceasta formulare starnise indignare in randul partenerului de coalitie SPD? Anume pentru a nu se crea impresia ca e vorba de niste centre inchise pentru refugiati. Seehofer, insa, explica: "Planul dateaza din 4 iulie, ziua mea de nastere. Intelegerea cu SPD s-a produs o zi mai tarziu". De atunci se vorbeste, ceva mai estopat, de "centre de transfer".Si atunci de ce - se intreaba jurnalistii - prezinta Seehofer acum acest plan vechi, actualizat? Vrea oare iarasi sa-i provoace pe social-democrati? "Nu e o provocare", raspunde ministrul de Interne, "dar daca vreti s-o vedeti asa, n-aveti decat". Horst Seehofer a mai explicat presei ca "nu poate reface acest plan de fiecare data cand intervine ceva nou - ba au italienii ceva de spus, ba austriecii".Cele doua tari nu sunt de acord ca Germania sa-i respinga pur si simplu la granita pe refugiati. Iata de ce Seehofer intentioneaza sa poarte negocieri cu guvernele de la Roma si Viena. "Vor fi discutii dificile, dar ar putea reusi", apreciaza seful CSU. Cum se vor incheia negocierile, ramane de vazut. Cert e ca Seehofer a folosit marti prilejul pentru a prezenta punctul de vedere al formatiunii pe care o conduce. Doar ca acest punct de vedere nu mai corespunde demult pozitiei guvernului in aceasta chestiune.Vinerea trecuta s-a aflat de o scrisoare critica trimisa de seful crestin-socialilor bavarezi Comisiei Europene, in care facea apel la "flexibilitate" in convorbirile cu Londra legate de Brexit. Interventia ministrului Seehofer nu a fost bine primita la Bruxelles iar Berlinul s-a grabit sa anunte ca aceasta nu e pozitia guvernului federal.Daca stai de vorba in aceste zile cu lideri crestin-democrati la Berlin auzi ca disputele aprinse din ultimele saptamani, declansate de Seehofer si al sau CSU, sunt ca "o lovitura de maciuca" la adresa edificiului european. La Bruxelles s-a creat impresia ca Germania a devenit mai degraba o frana pentru UE. Si lucrurile nu par a se schimba prea curand.