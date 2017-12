La trei luni de la alegeri, Germania nu are guvern. Nu sunt motive de ingrijorare, sustine presedintele tarii

Ziare.

"Necunoscutul nu trebuie sa ne sperie intotdeauna. Acest lucru este valabil si pentru formarea guvernului, care dureaza mai mult decat de obicei", a afirmat Steinmeier in discursul sau traditional de Craciun."Doresc sa va asigur ca statul gestioneaza situatia in conformitate cu normele pe care Constitutia noastra le prevede in astfel de cazuri, chiar daca aceste reguli nu au fost niciodata folosite in ultimele decenii. Putem sa avem incredere", a mai spus seful statului german.Germania cunoaste cea mai grava criza politica din ultimele decenii dupa ce blocul conservator nu a reusit sa ajunga la un acord cu liber-democratii si Verzii privind formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin.Conservatorii si social-democratii au participat la "marea coalitie" dupa alegerile din septembrie 2013, dar SPD a anuntat imediat dupa scrutin ca trece in opozitie, ca urmare a celei mai grave infrangeri electorale din perioada postbelica.Ulterior insa, dupa ce lidera conservatoare Angela Merkel nu a reusit sa formeze o coalitie alaturi de Verzi si de Partidul Liber-Democrat, unii membri ai conducerii SPD au sustinut ca partidul are responsabilitatea de a participa la guvernare.Astfel, blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) si SPD au declarat ca prima faza a negocierilor in vederea crearii unei "mari coalitii" se vor desfasura in perioada 7-12 ianuarie 2018.