Lei, tigri si un jaguar au evadat dintr-o gradina zoologica din vestul Germaniei - UPDATE

De asemenea, un urs a evadat de la gradina zoologica privata Eifel, dar a fost impuscat.Presa din Germania informeaza ca animalele au putut evada in urma unei inundatii cauzate de o furtuna care a avut loc azi-noapte.Gradina zoologica, infiintata in 1965, gazduieste in prezent aproape 400 de animale si este vizitata de 70.000 de persoane in fiecare an.Potrivit autoritatilor citate de SDW3, animalele au fost capturate si sunt din nou in custile gradinii zoologice. Politia si pompierii au coordonat cautarile implicand un mare numar de oameni dar, potrivit presei locale, animalele au fost gasite folosind imaginile furnizate de o drona, chiar in interiorul gradinii zoologice.