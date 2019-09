Lovitura pe scena politica din Germania: Extrema-dreapta a crescut puternic in alegerile din doua landuri

Ziare.

Crestin-democratii au ramas principala forta politica din Saxonia, dar au inregistrat o scadere de 7,4 procente comparativ cu alegerile din 2014, la 32%, in timp ce AfD s-a plasat pe locul al doilea, potrivit unui sondaj realizat pentru postul ARD.AfD a profitat de nemultumirea alegatorilor fata de imigratie si fata de planurile de inchidere a doua mine in fostele landuri comuniste, proclamandu-se drept urmasii demonstrantilor care au demolat Zidul Berlinului in urma cu trei decenii.In Brandenburg, care inconjoara Berlinul, social-democratii se afla pe primul loc, in statul pe care l-au condus de la reunificarea Germaniei, in 1990, obtinand 27,5% din voturi, inaintea AfD, care a atras 22,5% din voturi.Pierderile suferite de partidele de guvernamant nu sunt atat de grave cat s-au temut analistii, dar ar putea totusi sa grabeasca ruperea coalitiei nationale conduse de Merkel, a carei plecare prematura ar putea tulbura si mai mult Uniunea Europeana, deja afectata de Brexit.