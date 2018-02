Lumea in pragul abisului? Raportul Conferintei de Securitate de la Munchen

Ziare.

Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat anul trecut periculos de mult de conflicte inarmate grele, scrie seful Conferintei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger - "mult prea mult". Ischinger trimite la schimbul de amenintari dintre SUA si Coreea de Nord, la rivalitatea exacerbata dintre Arabia Saudita si Iran, la tensiunile ramase ridicate intre NATO si Rusia in Europa.Cum s-a intamplat in ultimii trei ani, raportul pregateste terenul pentru dezbaterile conferintei care incepe la sfarsitul saptamanii viitoare la Munchen. Si, intr-un fel, raportul pare sa fie o continuare a celor din anii trecuti. In februarie 2017, autorii documentului care preceda Conferinta de Securitate de la Munchen avertizau ca SUA, sub pe atunci proaspat investitul presedinte Donald Trump , ar putea sa renunte la rolul de garant al securitatii internationale si sa adopte o politica externa unilaterala sau chiar nationalista.Raportul de securitate din acest an constata exact acest lucru: SUA se retrag din pozitia lor dominanta. Washingtonul nu mai pare prea interesat de construirea si sprijinirea unor institutii regionale sau globale, institutii care sa stabileasca regulile-cadru ale relatiilor internationale.SUA ar fi renuntat la politica bazata pe valori comune. Pentru America ar conta acum interesele comune doar in anumite aspecte. Interesul american pentru diplomatie s-a redus: bugetul Departamentului de Stat a fost drastic micsorat, in timp ce fondurile pentru inarmare au fost sporite. Raportul de securitate din capitala Bavariei il citeaza pe expertul american in politica externa G. John Ikenberry: "Cea mai puternica natiune a lumii a inceput sa saboteze ordinea mondiala pe care singura a creat-o".Pentru europeni, noile evolutii inseamna, printre altele, ca trebuie sa se preocupe mai activ decat pana acum de propria siguranta. Raportul aminteste de o remarca a cancelarei Angela Merkel in mai 2017, dupa vizita in Germania a presedintelui american Trump: "Vremurile in care ne puteam baza total pe altii au trecut". Acum, a continuat cancelara germana, europenii trebuie "sa-si ia cu adevarat soarta in propriile maini".Ceea ce presupune si investitii mai mari in tehnica militara. Daca toate tarile din UE plus Norvegia vor respecta angajamentul de a spori cheltuielile de aparare la 2% din PIB, atunci sumele investite in acest domeniu ar creste pana in 2024 cu 50%, ajungand la un total de 386 de miliarde de dolari. Capacitatea de aparare a UE va deveni insa mai eficienta doar daca armatele tarilor membre vor fi mai bine conectate. Autorii raportului cred ca este nevoie ca Uniunea sa recupereze deficite de interconectare si digitalizare in domeniul apararii, deficite a caror inlaturare ar depasi insa fondurile existente. Necesara ar fi si coordonarea industriei de armament europene, care nu functioneaza prea armonios in prezent.Documentul nu uita de angajamentul recent asumat de 25 de state membre ale UE de a-si coordona mai bine politicile de securitate si aparare, in cadrul programului PESCO (Permanent Structured Cooperation). Franta si Germania, de exemplu, doresc sa construiasca impreuna un avion de lupta de ultima generatie. Iar presedintele francez Emmanuel Macron militeaza hotarat pentru crearea unei armate europene.Raportul de securitate continua documentele similare din anii trecuti si in alte privinte. Teme precum clima si migratia erau deja de anul trecut foarte importante. Raportul regreta iesirea SUA din Tratatul climatic de la Paris si eliminarea modificarilor climatice din strategia nationala privind riscurile majore cu care se confrunta America.Documentul aminteste ca in anii 2017, 2015 si 2016 s-au inregistrat printre cele mai ridicate temperaturi de la inceperea masurarii acestora iar dezastre ca furtuni catastrofale, secete si inundatii nu au lipsit. Raportul trimite la legatura dintre modificarile climatice si conflicte, cele din urma fiind exacerbate de cele dintai. "Escaladarea unor conflicte armate de lunga durata a fost una din cauzele principale pentru fenomene ca migratia si foametea", constata raportul.