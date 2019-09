Mahmureala este o boala - a decis un tribunal din Germania

Ziare.

Curtea a afirmat ca mahmureala este o "boala" si ca suplimentele alimentare nu pot fi etichetate ca impiedicand aparitia sau reducerea simptomelor din cauza unei "interdictii de a atribui caracteristici referitoare la boala unui aliment", relateaza Xinhua.Acuzatul in aceasta cauza a distribuit doua suplimente alimentare si a afirmat ca "ajutat de bautura noastra anti-mahmureala ii poti oferi corpului tau extracte din plante naturale, antioxidante, electroliti si vitamine".Simptomele unei mahmureli, precum oboseala, greata si durerea de cap, "nu ar aparea ca urmare a fluctuatiilor naturale ale organismului, ci ca urmare a consumului de alcool, o substanta daunatoare", a explicat instanta.Potrivit tribunalului, nu este decisiv ca simptomele dispar in mod normal de la sine si ca pentru mahmureala nu este nevoie de tratament medical. In interesul unei "protejari a sanatatii cat mai eficiente", termenul "boala" ar trebui interpretat in sens larg, a mai spus instanta.